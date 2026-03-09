Fußball-Bezirksliga: Spitzenreiter-K.o. – und warum der Botnanger Dreifachknipser kein Lob erhält

SV Bonlanden schenkt dem Tabellenführer erneut vier Stück ein. Vier Spieler landen im Krankenhaus. In Vaihingen und Cannstatt fallen schon Personalentscheidungen für nächste Saison.
Ein lädierter Ellenbogen, zwei befürchtete kaputte Knie, eine Platzwunde am Kopf – gemessen an erlittenen Schrammen war es ein verlustreicher 17. Spieltag. Auf dass dem Ärztepersonal in den umliegenden Krankenhäusern nicht langweilig wird. Nimmt man hingegen die Punkteausbeute zum Maßstab, durften es bei den Stuttgart/Filder-Mannschaften der Fußball-Bezirksliga am Sonntag durchaus lachende Gesichter sein, allen voran aufseiten des SV Bonlanden. Die Filderstädter schenkten dem Tabellenführer Darmsheim zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen vier Tore ein. Derweil verrät der Botnanger Trainer Alexander Schweizer, warum er den Namen seines Dreifachtorschützen am liebsten im Stillen behalten würde.