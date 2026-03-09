Fußball-Bezirksliga: Spätes Glück für SV Kornwestheim in hochklassigem Duell

Der SV Kornwestheim siegt im Bezirkliga-Verfolgerduell gegen den TV Aldingen 3:2 (2:1) – und könnte nun sogar noch ins Aufstiegsrennen eingreifen.
Nach den deutlichen vier Siegen gegen vier Abstiegskandidaten mit einem Gesamttorverhältnis von sage und schreibe 40:0 – inklusive dem 20:0 gegen Schlusslicht Pflugfelden – war der SV Kornwestheim am Sonntag auf eigenem Platz nun anderweitig gefordert. Gegen den TV Aldingen lieferte sich die Mannschaft ein packendes Duell, das zudem „taktisch hochklassig“ war, wie Trainer Roberto Raimondo es beschreibt.