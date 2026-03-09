Fußball-Bezirksliga: Spätes Glück für SV Kornwestheim in hochklassigem Duell

Der SV Kornwestheim siegt im Bezirkliga-Verfolgerduell gegen den TV Aldingen 3:2 (2:1) – und könnte nun sogar noch ins Aufstiegsrennen eingreifen.

Nach den deutlichen vier Siegen gegen vier Abstiegskandidaten mit einem Gesamttorverhältnis von sage und schreibe 40:0 – inklusive dem 20:0 gegen Schlusslicht Pflugfelden – war der SV Kornwestheim am Sonntag auf eigenem Platz nun anderweitig gefordert. Gegen den TV Aldingen lieferte sich die Mannschaft ein packendes Duell, das zudem „taktisch hochklassig“ war, wie Trainer Roberto Raimondo es beschreibt.

Mit 3:2 setzte sich der SV Kornwestheim durch und überholte die Aldinger in der Tabelle, ist nun Vierter. In Anbetracht dessen, dass dem Tabellenzweiten TSV Münchingen die Mannschaft davongelaufen ist und dieser 0:5 gegen den Vorletzten Croatia Bietigheim verlor, ist zu erwarten, dass in den Aufstiegskampf hinter Germania Bietigheim eine ganz neue Dynamik kommen wird. Die halbe Liga stünde in Lauerstellung, sofern Münchingen seinen komfortablen Vorsprung tatsächlich hergeben sollte. Darunter auch die Kornwestheimer. „Der Sieg heute tut gut, weil wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Alles andere wäre nun Bonus“, sagt Raimondo zu dieser neuen Konstellation. Bei der SpVgg Besigheim sieht er in diesem Rennen zudem die besseren Karten.

Der Kapitän trifft drei Mal

Gegen eine starke Aldinger Mannschaft, die tief stand und mit langen Bällen agierte, untermauerte der SVK seine blendende Form. Trotz den Rückstands nach sieben Minuten, als der Gegner eine Ecke verwertete. „Aldingen war bei jeder Standard, egal in welcher Form, brandgefährlich“, so Raimondo. Aus dem Spiel heraus kreierte der Gegner hingegen so gut wie keine Möglichkeiten. Die Kornwestheimer taten sich am Anfang schwer, konnten die Defensive des Gegners aber doch mit schönen Spielzügen knacken. Erst legte Georgios Kotsinas für Marco Reichert (21.) auf, dann führte eine Ballstafette durchs gesamte Mittelfeld ebenfalls dazu, dass Reichert traf (32.). „Nach seiner Verletzung ist er wieder fitter, das tut uns als Mannschaft gut“, sagt Raimondo über seinen treffsicheren Kapitän erfreut.

Der sechste Sieg in Folge

Das Spiel war damit gedreht und Aldingen musste hinten mehr öffnen, was dem SVK zugute kam. Dennoch glichen die Gäste zunächst aus, erneut per Ecke bald nach Anpfiff (51.). „Das ärgert mich, normalerweise stehen wir bei Ecken sehr stabil“, so der Coach. Er ging nun Risiko, da er unbedingt gewinnen wollte. „Ein Punkt hätte uns nichts gebracht.“ Heißt: Er löste das defensive Mittelfeld auf und wechselte vier Offensivspieler ein. Trotzdem blieb Aldingen nur per Standards gefährlich – und Kornwestheim kam tatsächlich zum Sieg. Erneut war Reichert der Torschütze, er verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Joker Danny Schima (84.).

Was folgte war großer Jubel. „Der Fight wurde angenommen – und der Rest war Reichert“, hieß es passenderweise im Siegerkreis des Teams. Die Taktik des SVK war voll aufgegangen – und Sieg Nummer sechs in Folge in der Tasche.