Fußball-Bezirksliga: Sehr spätes Glück für SV Pattonville

1 Luca Metzger und der SV Pattonville sammeln drei wichtige Punkte. Foto: Archiv (Andreas Essig)

Mit dem Abpfiff erzielt der Fußball-Bezirksligist das so wichtige Siegtor beim Schlusslicht NK Croatia Bietigheim.











Link kopiert



„Diese Siege sind die schönsten“, jubelt Francis Pola, Trainer von Bezirksligist SV Pattonville, am Sonntag nach dem Abpfiff der Partie seines Teams auswärts bei Croatia Bietigheim. Kein Wunder: In allerletzter Sekunde gelang dem SVP der 2:1-Siegtreffer, nach dem gar nicht wieder angepfiffen wurde. „Der Schiedsrichter wollte eigentlich schon früher abpfeifen, hat dann aber gesehen, dass sich aus unserem Konter noch eine Chance ergeben kann.“ So war es auch: Der eingewechselte Grigorios Moissiadis setzte sich außen durch, seine scharfe Hereingabe konnte der Keeper nicht festhalten, und Max Kunberger – ebenfalls eingewechselt – stand goldrichtig.