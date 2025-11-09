Fußball-Bezirksliga: Sehr spätes Glück für SV Pattonville
1
Luca Metzger und der SV Pattonville sammeln drei wichtige Punkte. Foto: Archiv (Andreas Essig)

Mit dem Abpfiff erzielt der Fußball-Bezirksligist das so wichtige Siegtor beim Schlusslicht NK Croatia Bietigheim.

„Diese Siege sind die schönsten“, jubelt Francis Pola, Trainer von Bezirksligist SV Pattonville, am Sonntag nach dem Abpfiff der Partie seines Teams auswärts bei Croatia Bietigheim. Kein Wunder: In allerletzter Sekunde gelang dem SVP der 2:1-Siegtreffer, nach dem gar nicht wieder angepfiffen wurde. „Der Schiedsrichter wollte eigentlich schon früher abpfeifen, hat dann aber gesehen, dass sich aus unserem Konter noch eine Chance ergeben kann.“ So war es auch: Der eingewechselte Grigorios Moissiadis setzte sich außen durch, seine scharfe Hereingabe konnte der Keeper nicht festhalten, und Max Kunberger – ebenfalls eingewechselt – stand goldrichtig.

 

Damit belohnte sich Pattonville für eine starke zweite Halbzeit, die man trotz schwacher erster Hälfte, einem bis dato besser aufgelegten Gegner und einem schnellen Gegentor nach dem Seitenwechsel dominierte. Bei dem Gegentor war ein SVP-Spieler am Boden liegen geblieben, kurz darauf fehlte er daher, um einen platzierten Schuss in die Torecke zu verteidigen (48.). „Manche pfeifen da Freistoß, manche nicht. Er hat es eben nicht gepfiffen“, so Trainer Pola.

Sein Team fand eine schnelle Antwort: Bei einem Konter verlagerte Moissiadis von Rechts- auf Linksaußen, Tobias Uhse zog Richtung Strafraum, gab den Ball scharf herein, wo Moritz Schuh vollendete (55.). „Moritz war lange verletzt, ist jetzt aber so weit, dass er zumindest 45 Minuten spielen kann. Vorher hatte er zu mir noch voll motiviert gesagt: Heute ist es so weit!“, schildert der Coach lachend. Die Gäste dominierten weiter, trafen einmal den Pfosten und vergaben zwei weitere glasklare Chancen. Ein möglicher Elfmeterpfiff blieb zudem aus. Doch das späte 2:1 machte all das vergessen.

 