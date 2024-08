Fußball-Bezirksliga: Saisonvorschau TV Echterdingen II: Rekordknipser verstärkt die Rasselbande

1 Der Kreisliga-B-Rekordmann Ziad Masoud stürmt nun für die Echterdinger Verbandsliga-Reserve. Foto: Günter Bergmann

Der Aufsteiger geht mit viel Elan und einer mutigen Ankündigung in seine Bezirksliga-Premiere. In seinem Kader sieht der Trainer Kittelberger „viele spannende Spieler“ – darunter ein 190-Tore-Mann und ein reaktivierter Ex-Schützenkönig.











Wenn das mal keine Empfehlung ist: 113 Saisontore, am Ende zwölf Punkte Vorsprung auf Platz zwei. So rauscht der TV Echterdingen II nun „mit großer Vorfreude“ seiner Premiere entgegen: Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte sind die Gelb-Schwarzen mit ihrer U-23-Mannschaft in der Bezirksliga vertreten. Und der Trainer Martin Kittelberger steht zwar gewiss nicht im Verdacht, ein Sprücheklopfer zu sein. In einer Hinsicht wagt er aber eine mutige Ankündigung: „Wir sollten mit unserer Schnelligkeit und Fitness durchaus in der Lage sein, den einen oder anderen Gegner zu ärgern und ihm weh zu tun.“