Das Vereinswappen ist geblieben. Ansonsten gilt bei Türkspor Stuttgart: vieles neu.

Nach dem Scheitern des Konzepts mit teuren Altstars hat sich der Verein für einen neuen Weg entschieden. Ob es damit gelingt, das Image des Chaos- und Skandal-Clubs abzustreifen?









An guten Vorsätzen fehlt es nicht. „Mit neuen, jungen Spielern etwas aufbauen.“ „Sympathischer Verein aus der Nachbarschaft sein.“ „Zur Wohlfühloase werden – ohne dass Geld dabei eine Rolle spielt.“ So listet Tarkan Bucak seine Vorstellungen auf – wohl wissend, dass diese im eigenen Fall wie aus einem Märchenbuch klingen, war Türkspor Stuttgart von solchen Komponenten in der Vergangenheit doch gefühlt so weit entfernt wie der TSV Strümpfelbach von der Champions League. Wird nun tatsächlich alles anders?