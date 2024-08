Fußball-Bezirksliga: Saisonvorschau TSV Plattenhardt: Der FC Bayern der Bezirksliga

1 Trainerteam mit Neuzugängen. Oben von links: Co-Trainer Slobodan Markovic, Nemanja Markovic, Trainer Sascha Blessing. Mitte von links: Luka Ivankovic, Tom Eichhorn und Oliver Grun. Unten von links: Kevin Pein, Pierre Eiberger und Tobias Hornung. Foto: Günter Bergmann

Neue Saison, altes Spiel: Die Filderstädter sind der große Titelfavorit. Um der Rolle diesmal gerecht zu werden, haben sie personell nochmals nachgelegt. Unter den insgesamt 13 Neuen ragen zwei heraus.











Kleine Preisfrage zum Start: Was haben der TSV Plattenhardt und der FC Bayern gemein? Die Antwort: Beide haben den objektiv betrachtet stärksten und teuersten Kader ihrer Liga, beide gehen auch in diese Saison wieder als klarer Titelfavorit – und beide standen am Ende der vergangenen dennoch als bedröppelte Verlierer da. Nur Platz drei, von der Konkurrenz düpiert. Entsprechend gestiegen ist der Erfolgsdruck für die aktuelle neue Runde, auch wenn sich zumindest im Weilerhau der Fußballchef Sascha Krammer müht, diesen nicht zusätzlich zu schüren. Aufstieg und nix anderes? So deutlich mag er es nach Außen hin nicht formulieren.