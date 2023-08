1 Der Stammkeeper Manuel Haug ist weg. Nun geht es in Untertürkheim um die Nachfolge. Foto: Günter Bergmann

Nach der knappen Rettung der vergangenen Saison gibt es im Untertürkheimer Kader zwei Baustellen. Ein bisheriger Leistungsgarant ist weg. Wie bewertet der neue Trainer die Situation?









Er hat es tatsächlich getan. 23 Jahre nach dem Abstecher zur Spvgg Möhringen hat sich Roger Bay noch einmal von seinem Heimatverein SV Bonlanden verabschiedet, um eine neue sportliche Herausforderung zu suchen. „Ich habe kurz überlegt, ganz aufzuhören, aber in Untertürkheim hat das Gesamtpaket perfekt gepasst, sodass ich jetzt noch einmal eine sehr motivierte Saison in der Bezirksliga angehe“, sagt der Trainer, der in dieser Spielklasse einst die Bonlandener „Zweite“ zur Vizemeisterschaft führte, ehe er zuletzt beim Einserteam als Assistent des Chefcoachs Klaus Kämmerer fungierte.