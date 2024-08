Fußball-Bezirksliga: Saisonvorschau SC Stammheim: Neuanfang mit einkalkuliertem Abstieg

1 Trainer Jusuf Karabegovic weiß, dass dem SC Stammheim eine schwere Saison bevorsteht. Foto: privat

Auf den neuen Trainer wartet eine Herkulesaufgabe – nur drei Spieler sind geblieben.











Turbulent ging es in der vergangenen Saison bei den Nord-Stuttgartern zu, interne Streitigkeiten waren keine Seltenheit. Die Folge: Neun Stammspieler haben sich Richtung TSV Münchingen in die Kreisliga A (Enz/Murr) verabschiedet. Weitere sahen keine Perspektive im Emerholz, sind ebenfalls abgewandert. Für den Interimscoach Marc Wegner wurde nach langer Suche in Jusuf Karabegovic ein Trainer aus den eigenen Reihen gefunden.