1 Giampiero Lapeschi (links) und der TSV Rohr kamen gegen Felix Dieringer und den SC Stammheim zu Fall. Foto: Günter. Bergmann

Eine schwere Verletzung beim MTV Stuttgart überschattet den vierten Spieltag. Sportlich bleibt der SC Stammheim das Maß aller Dinge.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Von Franz Stettmer und Torsten Streib

Ja, auch aus rein sportlicher Sicht fehlte es in diesem Artikel nicht an Kandidaten für einen Platz an vorderster Stelle. Zum Beispiel der SC Stammheim, der unter seinem neuen Trainer weiter mit makelloser Bilanz von der Tabellenspitze grüßt. Oder das bisherige Überraschungsteam der SG Untertürkheim. Und nicht minder die Oldie-Truppe von Türkspor Stuttgart, die es mit rekordverdächtigem Durchschnittsalter mal eben zweistellig macht. Aber es gibt so Tage, an denen der Fußball dann zur Nebensächlichkeit wird. Am Sonntag war so einer. Ein Schockunfall in der Partie des MTV Stuttgart sorgt für Betroffenheit in der kompletten Staffel.