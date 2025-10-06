Fußball-Bezirksliga: „Megageiles“ aus der Torfabrik – und das Ende einer 5635-tägigen Durststrecke

Der TSV Jahn Büsnau und der SV Vaihingen lassen es am 6. Spieltag krachen. Derweil verliert der TSV Musberg auch wegen eines Blitzgenesenen seine Tabellenführung.
Das Wort zum Sonntag sprach der Botnanger Trainer Alexander Schweizer: „Völlig verrückt. Sehr, sehr komische Ergebnisse.“ Wohl wahr. Auch am sechsten Spieltag ist die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen ihrem Ruf als Überraschungsei gerecht geworden. Wer hätte gedacht, dass der SV Vaihingen im Mitfavoritenduell der Spvgg Cannstatt gleich sechs Stück einschenkt? Oder dass der vermeintlich angriffsgeschwächte Aufsteiger TSV Jahn Büsnau gar einen Achterpack schnürt? Schon eher erwartbar dagegen die verlorene Tabellenführung des TSV Musberg nach Saisonniederlage Nummer eins – und dass es für den erwähnten Coach Schweizer und dessen Mannschaft ein ganz besonderes Wochenende geworden ist. Stichwort 5635 Tage.