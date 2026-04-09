Fußball-Bezirksliga: Kann der SV Rohrau den Tabellendritten ärgern?

Die SpVgg Holzgerlingen will nach dem Tod eines Betreuers zur Normalität in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen finden.

So langsam, aber sicher brechen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen die entscheidenden Wochen an. Am Wochenende steht der 22. Spieltag an – an dem das Duell des TSV Dagersheim mit dem SV Nufringen sportlichen Existenzkampf pur verspricht. Mit einem Sieg könnte sich der TSV auf sieben Punkte an den Gegner heranpirschen. „Wir geben nicht auf und bleiben dran“, verspricht TSV-Trainer Marco Bernhardt und betont: „Wir haben einen deutlichen Fortschritt gegenüber der Vorrunde gemacht. Dass wir nur knapp verlieren, davon können wir uns aber nichts kaufen.“ Der Coach spielte damit auf das 3:4 gegen den SV Deckenpfronn an. Tatsächlich verloren die Dagersheimer die vergangenen drei Spiele jeweils mit nur einem Tor Unterschied. Das soll sich ändern, und Frieder Rudolph, der wegen Urlaubs fehlte, ist nun wieder dabei.

Nicht nur deshalb ist Dustin Kappus gewarnt. „Der TSV Dagersheim wurde in manchen Spielen unter Wert geschlagen“, sagt der SVN-Spielertrainer Dustin Kappus und betont vor dem Duell beim Tabellenvorletzten: „Das wird eine Riesenherausforderung und kein Selbstläufer für uns.“ Joel Stepan (zuletzt krank) dürfte wieder dabei sein, Matti Berner stand zuletzt erstmals wieder in der Startformation.

SpVgg Holzgerlingen will zur Normalität zurückkehren

Bei der SpVgg Holzgerlingen geht es nach dem Tod seines Betreuers darum, sich trotz der Trauer 90 Minuten lang aufs Sportliche zu fokussieren. „Das hinterlässt Spuren, aber das Training war die Rückkehr zur Normalität“, betont SpVgg-Trainer Bernd Gluiber, der vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart vorrechnet: „Wenn wir das Spiel gewinnen, kann uns Croatia praktisch nicht mehr einholen.“ 13 Punkte würde dann der Vorsprung betragen. Die vergangene Partie von Croatia gegen den SV Bonlanden wurde beim Stand von 1:5 abgebrochen, weil offenbar Zuschauer des Gastgebers, der in der 19. Minute eine Rote Karte gesehen hatte, bedrohend und beleidigend gegen den Schiedsrichter auftraten. Nun ist das Sportgericht am Zug, eine Wertung zugunsten des SVB gilt als wahrscheinlich.

Beim TV Darmsheim gibt es eine Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten. Auf fremdem Terrain verlor er schon fünfmal, zuhause erst einmal. Auf dem Eichelberg schoss er mehr als doppelt so viele Tore (42) als auswärts (20). Gut also, dass das Team gegen den VfL Herrenberg daheim ran darf. „Wir haben zu viele lange Bälle gespielt, die der Gegner rausgeköpft hat“, bemängelte TVD-Spielertrainer Daniel Knoll zuletzt beim 0:2 in Cannstatt. Er fordert: „Wir brauchen mehr Kreativität im Spiel.“ Steffen Hirth und Andre Esteves fielen zuletzt krank aus. Beim VfL will man sich trotz der acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz nicht zurücklehnen. „Wir sind noch lange nicht durch“, warnt Herrenbergs Trainer Daniel Wahnsiedler, „die Darmsheimer sind zuhause eine Macht.“ Erfreulich: Nach langer Verletzungspause (Knie) feierte Abwehrspieler Cedric Fais beim 7:2 in Nufringen als Einwechselspieler sein Comeback.

SV Rohrau will Standards aktiver verteidigen

Beim TSV Jahn Büsnau will der SV Rohrau das Positive aus dem 2:2 am vergangenen Wochenende gegen den SV Vaihingen erneut auf den Platz bringen. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Auf diesem Spiel können wir aufbauen“, sagt SVR-Trainer Matthias Mang und fordert: „Wir müssen die Standards ein bisschen aktiver verteidigen. Büsnau hat in Marc Hetzel vorne eine richtige Waffe.“ Im Tor des SV stand zuletzt anstelle von Yannick Schuster der Stammkeeper der Landesliga-Saison, Lucas Kroker. Mang: „Damit haben wir einen neuen Impuls reingebracht.“

Der SV Rohrau (in Blau) kam gegen den SV Vaihingen zweimal zurück. Foto: Maximilian Schöbel

Die Partie des SV Deckenpfronn gegen den VfL Oberjettingen wurde auf Donnerstag, 23. April verlegt, weil der SVD am Wochenende sein 90-jähriges Bestehen feiert.