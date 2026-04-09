Fußball-Bezirksliga: Kann der SV Rohrau den Tabellendritten ärgern?

Die SpVgg Holzgerlingen will nach dem Tod eines Betreuers zur Normalität in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen finden.
So langsam, aber sicher brechen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen die entscheidenden Wochen an. Am Wochenende steht der 22. Spieltag an – an dem das Duell des TSV Dagersheim mit dem SV Nufringen sportlichen Existenzkampf pur verspricht. Mit einem Sieg könnte sich der TSV auf sieben Punkte an den Gegner heranpirschen. „Wir geben nicht auf und bleiben dran“, verspricht TSV-Trainer Marco Bernhardt und betont: „Wir haben einen deutlichen Fortschritt gegenüber der Vorrunde gemacht. Dass wir nur knapp verlieren, davon können wir uns aber nichts kaufen.“ Der Coach spielte damit auf das 3:4 gegen den SV Deckenpfronn an. Tatsächlich verloren die Dagersheimer die vergangenen drei Spiele jeweils mit nur einem Tor Unterschied. Das soll sich ändern, und Frieder Rudolph, der wegen Urlaubs fehlte, ist nun wieder dabei.