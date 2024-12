Fußball Bezirksliga: Irres Torspektakel bei der Spvgg Renningen – 6:6

1 Ein halbes Dutzend Mal jubelten die Kicker der Spvgg Renningen über ein Tor – doch es gab nur einen Punkt dafür. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen steht in der Fußball-Bezirksliga nach dem 5:0 über den SV Kornwestheim vor der Herbstmeisterschaft. Der TSV Merklingen kassiert den 2:2-Ausgleich in letzter Minute.











Marcel Pfeffer hat in seiner Trainer-Laufbahn schon einige Spiele gesehen. Doch der Auftritt seiner Spvgg Renningen gegen FV Dersim Sport Ludwigsburg gehört im persönlichen Ranking des 42-Jährigen „zu den verrücktesten Spielen“. 3:6 lag seine Mannschaft 20 Minuten vor Schluss gegen das Spitzenteam zurück, glich zum 6:6 aus und hatte am Ende noch zwei Topchancen auf einen siebten Treffer. „Es war ein Spiel, in dem alles drin war, und es spricht für die Moral der Jungs, dass sie einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt hat“, lobte Pfeffer, der das Remis als gewonnenen Punkt verbuchte.