Fußball-Bezirksliga: Gegensätzliche Gefühlswelten beim SV Kornwestheim und SV Pattonville

Nach dem fulminanten 20:0-Sieg gegen das Schlusslicht TV Pflugfelden und einer spielfreien Woche hat der SV Kornwestheim nun auch eine deutlich härtere Nuss geknackt und damit den Traumstart ins Kalenderjahr perfekt gemacht: Gegen den ebenfalls im Tabellenmittelfeld stehenden FV Löchgau II setzte sich der SVK souverän mit 5:0 durch und überholte den Kontrahenten damit in der Tabelle.

Löchgau war dabei keinesfalls deutlich unterlegen, war spielerisch und in den Mittelfeld-Zweikämpfen ebenbürtig und hielt wie auch die Kornwestheimer eigentlich gut dagegen. Der Unterschied: Der SVK spielte zielstrebiger nach vorne, während Löchgau seine Angriffe nicht gefährlich genug zuende brachte und somit während der ganzen Partie nur eine wirklich nennenswerte Torchance hatte (35.). „Und wir haben in den richtigen Momenten fast jede Chance verwertet“, nennt SVK-Trainer Roberto Raimondo eine der Hauptzutaten für diesen klaren Heimsieg.

Die Weichen wurden früh gestellt: In der 8. Minuten traf Tom Schneider zur Führung, per Nachschuss hatte er den Ball unter die Latte gejagt. Das 2:0 ließ Nico Schürmann folgen, der das Leder nach einem Steckpass am Torhüter vorbei ins Netz beförderte (19.). Wichtig aus Sicht des Heimteams dann für den Kopf: Sowohl direkt vor als auch direkt nach der Halbzeitpause legte Kornwestheim nach. Beim 3:0 war erneut Schürmann nach einem Steckpass zur Stelle und traf flach ins Toreck (40.). Direkt nach dem Seitenwechsel netzte Tobias Oesterwinter mit einem satten Schuss aus 18 Metern in den Torwinkel ein (49.). „Er hatte in der Phase Probleme mit der Leiste, wollte eigentlich vom Platz. Da habe ich ihn gebeten, noch kurz drin zu bleiben, damit wir die Ordnung nicht verlieren“, so Raimondo. „Und dann schießt er so ein Traumtor.“ Direkt danach erfolgte die Auswechslung.

Volleyschuss setzt den Schlusspunkt

Mit dem 4:0 war die Entscheidung gefallen, spätestens dieses Tor brach dem Gegner das Genick, sodass Löchgau dem nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Den Schlusspunkt setzte Ivan Stange, der eine Viertelstunde vor dem Ende per Volleyschuss zum auch in der Höhe verdienten 5:0-Endstand traf.

Ohne Punkte kehrte der SV Pattonville von seiner Auswärtsaufgabe bei der SpVgg Besigheim heim. Die Gäste mussten auf einige Stammspieler verzichten und hatten es entsprechend schwer. Immerhin: Per Foulelfmeter von Emrah Akpolat, dem der beste Angriff der Gäste vorausgegangen war, ging Pattonville nach zehn Minuten in Führung. „Dadurch ist der Gegner aber noch dominanter und aggressiver geworden und hat seine ganze Qualität auf den Platz gebracht“, sieht Trainer Francis Pola in der Nachbetrachtung nicht unbedingt den großen Vorteil in dieser frühen Führung.

Diese hielt auch nicht lange. Bis zur Pause drehte Besigheim die Partie. Fast im Zehn-Minuten-Takt schlug es im diesmal von Philipp Laux gehüteten Kasten des SV Pattonville ein (20., 28., 42.). Mit einem 1:3-Rückstand ging es also in die Kabinen.

Pattonville trifft nun auf die Topteams

Mit drei Auswechslungen in der Pause versuchte Pattonvilles Trainer Francis Pola nochmals neuen Schwung ins Spiel seiner Elf zu bekommen. Besigheim war aber das ganze Spiel klar überlegen und machte den Sack flott zu. Nach Treffern in der 54. und 59. Minuten waren die Gastgeber komfortabel 5:1 in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es auch lange Zeit, ehe Besigheim kurz vor dem aus Pattonviller Sicht erlösenden Abpfiff noch auf den 6:1-Endstand erhöhte. Drei der Gegentore fielen nach Standards. „Besigheim war heute einfach besser, das muss man anerkennen“, sagt Francis Pola.

In der Tabelle bleibt Pattonville zwei Plätze und vier Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsplatz. Die beiden direkten Verfolger haben jedoch weniger Partien ausgetragen. Als nächstes geht es für den SVP gegen die beiden Spitzenteams der Liga, Germania Bietigheim und TSV Münchingen.