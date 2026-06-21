Der SV Rohrau hat den Klassenerhalt dank eines klaren 4:0-Sieges gegen Türkspor Stuttgart in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen geschafft.
Der SV Rohrau, vor einem Jahr erst aus der Landesliga abgestiegen, hat den Gang in die Kreisliga A verhindert. Mit einem 4:0-Erfolg gegen den Türkspor Stuttgart hat er in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen das Ticket für ein weiteres Jahr im Bezirksoberhaus gebucht. Matchwinner waren die Kamm-Brüder Simon und Tobias mit zwei Vorlagen beziehungsweise Toren.