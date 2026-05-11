Fußball Bezirksliga: Für den TSV Heimsheim ist das Aufstiegsrennen vorbei

Der Fußball-Bezirksligist aus Heimsheim unterliegt beim TSV Schwieberdingen mit 0:2. Der TSV Münchingen hält gegen Meister Germania Bietigheim nur eine Stunde mit.
Mit der vierten Niederlage aus den letzten sechs Spielen hat sich der TSV Heimsheim endgültig aus dem Rennen um den Relegationsplatz verabschiedet. Beim TSV Schwieberdingen, der um den Klassenverbleib kämpft, unterlag der Aufsteiger aus Heimsheim mit 0:2. „Wir hatten eigentlich eine tolle Trainingswoche. Aber heute hätten wir zwei Stunden lang spielen können, ohne auch nur ein einziges Tor zu schießen“, kommentierte TSV-Trainer Oliver Kudera den schwachen Auftritt seiner Mannschaft.