Fußball-Bezirksliga: FC Marbach wird für Schwächephase bestraft

Ein packendes Duell mit viel Leidenschaft haben sich am Sonntag in der Bezirksliga der SV Pattonville und der FC Marbach geliefert. In dem Duell beider im Tabellen-Mittelfeld stehender Teams ging es immer wieder schnell hin und her, auf beiden Seiten gab es zahlreiche gute Tormöglichkeiten und starke Paraden. Allein das Großchancenverhältnis von 4:4 in der ersten Hälfte macht die Ausgeglichenheit dabei deutlich. Dass am Ende dann ein nüchterner 1:0-Erfolg für Pattonville zubuche stand, täuscht über diese für den neutralen Zuschauer schön anzusehenden Umstände etwas hinweg.

Das Tor des Tages fiel just in der Phase des Spiels, in der sich beide Teams mal nicht auf Augenhöhe begegneten. Zwar war Marbach wieder gut aus der Pause gekommen, verlor dann aber für rund 20 Minuten den Zugriff auf den Gegner, der in diesem Zeitraum Chancen en masse herausspielte. Zwischen der 49. und der 69. Minute waren es sieben starke Abschlüsse des SVP – doch erst der letzte brachte die Führung. Grigorios Moissiadis traf vom linken Strafraumeck flach ins kurze Eck, sein Schuss war vom FC-Spieler Erik Biebl leicht abgefälscht worden (69.). Das Tor hatte sich zu diesem Zeitpunkt angekündigt. Nicht nur, weil Pattonvilles Tobias Uhse, der an diesem Nachmittag zahlreiche Torabschlüsse hatte, nur zwei Minuten zuvor aus selber Position den Pfosten getroffen hatte. Sondern unter anderem auch weil FC-Schlussmann Kevin Ostertag mehrmals gefordert war, aber überragend hielt.

Gegner verteidigt mit Mann und Maus

Mit dem Tor änderte sich das Spielgeschehen prompt: Für die letzten 25 Minuten übernahm Marbach, wie schon in der ersten Hälfte, wieder mehr Ballbesitz, während Pattonville auf Konter lauerte. Und vor allem: Der SVP verteidigte nun mit Mann und Maus, warf sich in jeden Ball und zeigte dabei großen Kampfgeist. Marbach war zeitweise dennoch nah dran am Ausgleich: Erst parierte der viel Souveränität ausstrahlende SVP-Keeper Karl Birkeneder einen Freistoß von Nico Scimenes stark aus dem Torwinkel (71.), dann köpfte Vasilios Delimpeis nach einer Ecke von Luis Herre den Ball nur Zentimeter am rechten Torpfosten vorbei (79.).

Marbach probierte in der Folge alles, doch Pattonville ließ nichts mehr zu – und holte damit seinen ersten Zu-Null-Sieg in dieser Saison. „Wir haben daran gearbeitet, Stabilität reinzubekommen. Und dafür sind wir heute belohnt worden“, ist Interimstrainer Francis Pola entsprechend happy. Sein Team habe Kampfgeist und Disziplin gezeigt. Auch sein Gegenüber war trotz der Niederlage mit der Leistung des eigenen Teams zufrieden. „Es war heute eigentlich alles vorhanden, um dieses Spiel zu gewinnen“, so Marbachs Coach Steffen Leibold. Zum einen habe der Ball aber einfach nicht ins Tor gewollt. Zum anderen habe man mit den passiven 20 Minuten in der zweiten Hälfte das Spiel „grundlos hergegeben“. In der Tabelle stehen beide Teams nun nebeneinander, Pattonville auf Rang 8 (15 Punkte), Marbach auf 9 (14). Marbach: Ostertag – Biebl, Weinzierl, Kraguljac, Delimpeis – Scimenes, Paletta, Bez, Herre – Rrusta, Yalman (61. Makrigiannis).