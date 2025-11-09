Fußball-Bezirksliga: FC Marbach tut sich nach Traumstart schwer

Der Fußball-Bezirksligist setzt sich auswärts beim abstiegsbedrohten TV Pflugfelden mit 6:2 durch, sorgt aber erst am Ende für klare Verhältnisse.

Mit einem Erfolgserlebnis geht der FC Marbach in eine für ihn spielfreie Woche: Bei Schlusslicht TV Pflugfelden machte der Bezirksligist am Sonntag das halbe Dutzend voll und bejubelte einen 6:2-Sieg. Wobei der Jubel eher verhalten ausfiel: „Ehrlich gesagt können wir heute nur mit den drei Punkten zufrieden sein“, bremst Coach Steffen Leibold. Bei der Art und Weise des Auftretens habe man es deutlich besser machen können. „Und wir hätten die Partie auch deutlich früher entscheiden müssen.“

Dem Topstart nach zwei Minuten, als Burak Yalman traf, folgte ein bösen Erwachen. Pflugfelden, das vorne unbedarft draufging, um zu zeigen, dass es nicht nur Sparringspartner ist, sondern Zählbares holen möchte, drehte die Partie binnen fünf Minuten zu einer 2:1-Führung. „Es hat dann lange gebraucht, bis wir ausgeglichen haben“, sagt Leibold. In Minute 32 gelang dies erneut Yalman. Besonders wichtig dann die abermalige Führung: Christos Makrigiannis traf in der vierten Minute der Nachspielzeit noch zum 3:2, was aus FC-Sicht zu diesem Zeitpunkt freilich ideal war. Auch für die Stimmungslage in der Kabine.

Mit dem Vorsprung im Rücken tat sich Marbach im zweiten Durchgang dann etwas leichter, der FC erspielte sich eine Hülle an Torchancen. Aber: Diese wurden reihenweise vergeben. Eine frühzeitige Entscheidung wurde entsprechend verpasst. Anbrennen ließen die Gäste am Ende dann aber nichts: Franco Paletta, zur Pause eingewechselt, sorgte mit dem 4:2 für die Vorentscheidung (75.), Nico Scimenes (81.) – ebenfalls zur Pause gekommen – und Luis Herre (95.) erhöhten für den klaren Sieg.

In der sehr engen Tabelle steht der FC auf Rang sechs und kann dann nach der spielfreien Woche bestärkt in die drei Partien bis zur Winterpause gehen. Ausruhen darf man sich darauf aber nicht, die Abstiegszone ist gerade einmal fünf Zähler entfernt.