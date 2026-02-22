Fußball-Bezirksliga: FC Marbach schlägt den Spitzenreiter in der Nachspielzeit

Der eingewechselte Giovanni Frasca trifft kurz vor Schluss zum 2:1 gegen den TSV Münchingen. Zuvor biss sich der Favorit die Zähne an der Defensive aus.
Der FC Marbach hat den Tabellenführer gestürzt. Der Tabellenneunte feierte zu Hause gegen den TSV Münchingen in der Nachspielzeit den erlösenden 2:1-Sieg. „Ekstase pur“, sagt der Trainer Dominik Gallert. Seit dem letzten Hinrundenspieltag Ende November gegen den TSV Schwieberdingen (2:1) warteten die Marbacher auf einen Sieg. „Nach dem Spiel zusammenzustehen, sich in den Armen zu liegen, das ist das, was die Mannschaft gebraucht hat. Ein brutales Gefühl“, sagt Gallert, dessen Trainerkollege Steffen Leibold an diesem Tag aus privaten Gründen fehlte.