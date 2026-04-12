Fußball-Bezirksliga: FC Marbach macht riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Der FC setzt sich 2:0 (0:0) beim abstiegsbedrohten FV Löchgau II durch – und kann damit wohl auch für kommende Saison mit der Bezirksliga Enz/Murr planen.

Es war wahrlich kein berauschendes Spiel, das der FC Marbach am Sonntag im Auswärtsspiel beim auf einem direkten Abstiegsplatz stehenden FV Löchgau II ablieferte. Aber: Die Mannschaft erwies sich als sehr effektiv und machte aus sehr wenigen Torchancen einen recht ungefährdeten 2:0-Erfolg. „Es war ein Arbeitssieg“, fasste der FC-Trainer Christos Makrigiannis zusammen, der diesmal verhindert war, die Partie aber aus der Ferne im Livestream verfolgte.

Viele Highlights bekam er nicht zu sehen. Schon gar nicht in der ersten Hälfte, aus der sich beide Teams torlos in die Kabinen verabschiedeten. Auch Löchgau war recht passiv. Trotz der großen Abstiegsgefahr wirkte das Team emotionslos.

Mit „unserem ersten und einzigen schönen Spielzug der Partie“, wie Makrigiannis es beschreibt, gingen dann die Marbacher in Führung. 68 Minuten waren da bereits absolviert. In der Mitte bekam Besnik Rrusta den Ball. Er steckte punktgenau durch auf Alessio Ianciancio, und der ließ sich nicht zweimal bitten und schoss ein.

Rrusta war zehn Minuten zuvor für Pablo Mailänder eingewechselt worden und entwickelte sich anschließend zum Man of the Match. Denn auch den zweiten Treffer in der 86. Minute legte er mustergültig auf: Als das Marbacher Team schnell umschaltete, setzte sich Rrusta auf der rechten Außenbahn gut durch und fand in der Mitte Burak Yalman, der auf 2:0 erhöhte. Damit war die Entscheidung in dieser ereignisarmen Partie herbeigeführt. „Das Spiel hat gut zum tristen Wetter gepasst“, brachte es der Marbacher Trainer auf den Punkt.

Wichtig waren die drei Punkte aber allemal, zumal Löchgau II, das zwei Spiele weniger absolviert hat, nun auf 15 Punkte distanziert werden konnte. Und auch zum Abstiegs-Relegationsplatz sind es nun elf Punkte. Ein gutes Polster, auch wenn der dort stehende SV Pattonville eine Partie in Rückstand ist. Kommende Woche kommt es zum direkten Duell der beiden.

Statt nach unten könnte der FC in der Tabelle nun theoretisch sogar noch nach oben schauen. Denn der auf Rang zwei stehende TSV Münchingen lässt weiter Federn – und dahinter lauern sechs Teams, die nur drei Punkte voneinander trennen. Mit dabei: die Marbacher, die aber eben zwei Spiele mehr als mancher Konkurrent ausgetragen und mit -5 das mit Abstand schlechteste Torverhältnis haben. „Damit beschäftigen wir uns auch gar nicht“, betont Makrigiannis.