Fußball-Bezirksliga: FC Marbach macht riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Der FC setzt sich 2:0 (0:0) beim abstiegsbedrohten FV Löchgau II durch – und kann damit wohl auch für kommende Saison mit der Bezirksliga Enz/Murr planen.
Es war wahrlich kein berauschendes Spiel, das der FC Marbach am Sonntag im Auswärtsspiel beim auf einem direkten Abstiegsplatz stehenden FV Löchgau II ablieferte. Aber: Die Mannschaft erwies sich als sehr effektiv und machte aus sehr wenigen Torchancen einen recht ungefährdeten 2:0-Erfolg. „Es war ein Arbeitssieg“, fasste der FC-Trainer Christos Makrigiannis zusammen, der diesmal verhindert war, die Partie aber aus der Ferne im Livestream verfolgte.