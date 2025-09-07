Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: SV Pattonville kann gegen Favoriten nicht mithalten

Der Fußball-Bezirksligist unterliegt beim Meisterschafts-Mitfavoriten Germania Bietigheim mit 1:6. Die Führung Pattonvilles hat dabei nur kurz Bestand.
Dass die Partie am Sonntag auswärts beim SV Germania Bietigheim kein Spaziergang werden würde, das war aufseiten des SV Pattonville vor Anpfiff glasklar. Die Bietigheimer wollen unbedingt in die Landesliga aufsteigen, führten die Bezirksliga nach drei Spieltagen auch mit drei Siegen an. Und auch nach Spieltag Nummer vier bleibt die Mannschaft aus dem Ellental unangefochten vorne. Mit 6:1 bezwang Germania die Gäste aus Pattonville und präsentierte beim Saisonsieg Nummer vier ihre ganze Klasse.