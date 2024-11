Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim: SVK-Trainer Markus Koch hat alle Hände voll zu tun

1 SVK-TrainerMarkus Koch will sich mit dem Team aus dem Tief arbeiten. Foto: Baumann

Die 0:1-Niederlage in Stadtderby gegen den SV Pattonville bedeute bereits das siebte Spiel in Folge ohne Sieg für den SV Kornwestheim. Mit Ausnahme der Niederlagen gegen den TASV Hessigheim (1:5) und Bezirksliga-Tabellenführer FC Dersimsport Ludwigsburg (1:3) folgten die vergangenen drei Niederlagen alle einem Muster: Kornwestheim verlor sie lediglich mit einem Tor Unterschied. Dazu gesellen sich zwei Unentschieden gegen Besigheim (2:2) und Merklingen (1:1), bei dem das Team von Trainer Markus Koch jeweils in Führung gehen konnte. „Es ist eine schwierige Situation, das hinterlässt schon Spuren“, sagt der Trainer Markus Koch vor der Partie beim TV Aldingen am Sonntag (14.30 Uhr).