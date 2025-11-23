Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Packendes Duell entscheidet sich erst in den Schlussminuten

Der FC Marbach gewinnt das Auswärtsspiel am Samstag beim SV Kornwestheim durch ein spätes Tor mit 3:2 – obwohl in dieser Phase der Gegner auf den Sieg gedrängt hatte.
Fesselndes Ende am Samstag in der Partie zwischen dem SV Kornwestheim und dem FC Marbach: In der Schluss-Viertelstunde war der SVK beim Spielstand von 2:2 drauf und dran, das Spiel nach zweimaligem Rückstand noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Das Team dominierte in dieser Phase, strahlte vor allem durch scharf getretene Ecken Gefahr aus. Nach einer von Tom Schneider flog der Ball gar an Freund und Feind vorbei und klatschte an den langen Pfosten, von dort aber nicht ins Tor (82.).