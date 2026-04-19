Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Marbach zeigt nach Taktiktafel-Bruch anderes Gesicht – Pattonville lässt nach

Der SV Pattonville und der FC Marbach trennen sich nach mit 2:2. Während die Gäste in der zweiten Hälfte nachlassen, dominieren die Marbach das Spiel.
Christos Makrigiannis braucht eine neue Taktiktafel. Die bisherige des Trainers des FC Marbach musste nach einer schwachen ersten Hälfte des Fußball-Bezirksligisten bei der Halbzeitansprache dran glauben. „Die Ansprache hat gesessen“, verrät er nach dem 2:2-Unentschieden gegen den SV Pattonville. Der FC Marbach hat damit die „magische Marke“ für den Klassenverbleib von 40 Punkten erreicht und klettert auf Rang sieben. Die Pattonviller dagegen sammelten mit dem Unentschieden einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, belegen aber weiterhin den Relegationsrang. „Mal schauen, was der Punkt uns am Ende bringt“, sagt Francis Pola, Trainer des SV Pattonville.