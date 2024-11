Fußball Bezirksliga Enz/Murr: Marbach macht wieder Schritt zurück

Matteo Battista hatte sein Team auf einem guten Weg gesehen, um so frustrierter war der Coach des FC Marbach nach der 1:4 (0:3) Niederlage seiner Elf im Bezirksliga-Duell beim TV Aldingen. „Ich bin sehr enttäuscht, dachte wir wären schon einen Schritte weiter“, sagte Battista. Vor einer Woche hatte sein Team den TSV Merklingen noch mit 9:2 abgefertigt. Jetzt zeigte die Formation wieder ein anderes Gesicht. Ein Auftritt für den der Coach nur schwer eine Erklärung findet. „Die Niederlage war sicher auch der starken Leistung der Aldinger geschuldet, aber wir waren zu ängstlich und haben alle Selbstverständlichkeiten vermissen lassen“, analysiert Battista.

Aldingen trat entschlossener und aggressiver auf und lag schon zur Pause mit 3:0 in Führung. Der FCM konnte zwei Möglichkeiten nicht verwerten. In der 62. Minute traf der TVA zum vierten Mal, fünf Minuten später sah Daniel Divkovic die Rote Karte. Es war die vierte in dieser Runde für einen Marbacher Feldspieler. Auch das ärgert den Trainer. „So dürfen wir uns nicht präsentieren, das tut uns wieder weh , sagt Battista. In Unterzahl gelang dem Team noch ein Treffer durch Luis Herre (85.)

FC Marbach: Meyer – Aslani (70. Kraguljac) , Bez, Cosic (20. Herre),Delimpeis, Divkovic, Feilner, Möhle,Scimenes (70. Mailänder). Weinzierl (57. Wörner),Wiedmann