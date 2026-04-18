Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Marbach auf dem Weg zum Klassenverbleib – Pattonville hadert mit dem Verband

Der FC Marbach steht kurz vor dem sicheren Klassenerhalt. Coach Dominik Gallert warnt vor dem SV Pattonville. Trainer Pola ärgert sich noch immer über die nun fehlenden sechs Punkte.
Nur noch ein Punkt fehlt dem FC Marbach, um die in den Fußballkreisen ominöse Faustregel „40 Punkte reichen zum Klassenverbleib“ zu erreichen. Ungeachtet der altbekannten „40-Punkte-Regel“ stehen die Chancen für die Marbacher sehr gut. Der Abstand zum Abstiegsrang 14 beträgt satte 15 Punkte. Zum Abstiegs-Relegationsplatz sind es nun elf Punkte. Ein gutes Polster, auch wenn der dort stehende SV Pattonville ein Spiel weniger absolviert hat. Dieses Polster kann der FC Marbach am kommenden Sonntag um 15 Uhr vergrößern. Mit einem Heimsieg wäre endgültig ein Haken unter den Klassenverbleib gesetzt. „Die Siege machen Spaß und geben uns Rückenwind“, sagt der spielende Co-Trainer Dominik Gallert.