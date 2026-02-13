Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Leibold hofft auf einen Ausreißer von Bietigheim

Der FC Marbach ist mit der Entwicklung des Teams zufrieden und will das gegen den Tabellenzweiten SV Germania Bietigheim bestätigen.
Der Start in die Rückrunde hätte besser laufen können für den FC Marbach. Zumindest, was die Ergebnisse angeht. Einsatz und Wille haben gestimmt bei der Mannschaft von Steffen Leibold. Für Punkte hat es in den beiden Begegnungen aber noch nicht gereicht. Und die Aufgabe, die jetzt ansteht, ist extrem anspruchsvoll für die Marbacher, denn der SV Germania Bietigheim ist am Sonntag (14.30 Uhr) zu Gast auf dem Kunstrasenplatz.