Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Leibold hofft auf einen Ausreißer von Bietigheim

Der FC Marbach ist mit der Entwicklung des Teams zufrieden und will das gegen den Tabellenzweiten SV Germania Bietigheim bestätigen.

Der Start in die Rückrunde hätte besser laufen können für den FC Marbach. Zumindest, was die Ergebnisse angeht. Einsatz und Wille haben gestimmt bei der Mannschaft von Steffen Leibold. Für Punkte hat es in den beiden Begegnungen aber noch nicht gereicht. Und die Aufgabe, die jetzt ansteht, ist extrem anspruchsvoll für die Marbacher, denn der SV Germania Bietigheim ist am Sonntag (14.30 Uhr) zu Gast auf dem Kunstrasenplatz.

Die Bietigheimer sind Zweiter hinter dem TSV Münchingen, haben aber zwei Spiele weniger absolviert als der Tabellenführer. Entsprechend positiv fällt auch die Bewertung von Steffen Leibold, dessen Team auf Platz neun steht, für den Gegner aus: „Germania ist gemeinsam mit Münchingen die Top-Mannschaft in der Liga und verfügt über einen breiten, ausgeglichenen und überdurchschnittlich guter Kader“, sagt der Marbacher Trainer. Der SV ist in dieser Runde extrem konstant und leistete sich so gut wie keinen Ausreißer gehabt.

Die Marbacher aber wissen, wie sie diesem starken Team begegnen müssen: „Wir brauchen eine absolute Topleistung von Beginn an und hoffen beim Gegner auf einen gebrauchten Sonntag“, sagt der Marbacher Coach. Das Hinspiel haben die Marbacher mit 0:2 verloren. „Seitdem hat sich die Mannschaft aber super entwickelt“, sagt Steffen Leibold. Vor der Winterpause hatten die Blau-Gelben eine Phase, in der sie einen Monat ungeschlagen geblieben ist. „Das gab es in Marbach schon lange nicht mehr. Dass es aber Auf und Abs gibt ist völlig normal“, sagt Leibold. Aber natürlich werde die Arbeit des Trainerteams am Ende an Punkten gemessen. „Wir sehen aber immer das Ganze und das entwickelt sich Monat für Monat weiter.“

Ein Erfolgsfaktor in der Vorrunde war auch die gute Stimmung im Team. Daran hat sich auch nach den zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt nichts geändert. Diese positive Energie will man jetzt auch gegen Germania Bietigheim auf den Platz bringen. Dafür hat die Mannschaft unter der Woche wieder gut trainiert.

Mit Optimismus gegen Bietigheim

„Wir versuchen den Fokus beizubehalten um so top vorbereitet ins Spiele zu gehen. Wir glauben in jedem Spiel an uns und unsere Chance Punkte zu sammeln“, sagt Leibold. Und diesen Optimismus nimmt man auch gegen Bietigheim mit. Nicht mithelfen kann dabei Niko Tsiolakidis, der sich nach seiner Rückkehr nach einer Operation jetzt auch noch einen Bänderriss zugezogen hat und weiter ausfällt. Weiterhin verletzt ist auch Timo Binder. Zudem gibt es erkältete Spieler, deren Einsatz für die Partie noch offen ist. Für solche Situationen haben die Marbacher in der kurzen Winterpause nachgerüstet. Allerdings haben die Neuen mit Ausnahme von Alessio Iaciancio, der vom FV Löchgau II kam, in unterklassigen Ligen gespielt. „Sie werden uns alle weiterhelfen, werden aber noch etwas Zeit brauchen“, sagt Leibold.