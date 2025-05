Fußball Bezirksliga Enz/Murr: Kornwestheimer Serie reißt gegen den TV Aldingen

1 Der Einsatz von Kornwestheims Kapitän Marco Reichert (links) und seinem Team stimmte. Für Punkte hat es gegen Aldingen diesmal nicht gereicht. Foto: Avanti

In Abwesenheit von Coach Roberto Raimondo unterliegt der SV Kornwestheim im Bezirksligaderby mit 0:1 gegen den TV Aldingen.











Sie haben schon gar nicht mehr gewusst, wie sich eine Niederlage anfühlt, die Spieler vom Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim. Doch jetzt ist es passiert, noch einer beeindruckenden Serie aus 19 Punkten in neun Spielen mit fünf Siegen und vier Unentschieden steht die erste Niederlage für den SVK in der Rückrunde. Das Team unterlag in Abwesenheit von Coach Roberto Raimondo gegen den Lokalrivalen TV Aldingen mit 1:2 (0:0). Es war das zweite Derby für die Kornwestheimer binnen drei Tagen und der Abschluss einer englischen Woche. Co-Trainer Tobias Oesterwinter, der für Raimondo auf der Bank übernommen hatte, trug es mit Fassung, dass sein Team den Platz als Verlierer verlassen musste. „Wir haben vor allem in der ersten Hälfte nix zugelassen und uns selbst zwei hundertprozentige Kopfballchancen erarbeitet“, sagt Oesterwinter und spielte auf die Möglichkeiten durch Stefano Nicolazzo sowie Lionel Schmidt an.