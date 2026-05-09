Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Kornwestheim empfängt Hessigheim – Revanche und Generalprobe fürs Pokalfinale

Der SV Kornwestheim empfängt den TASV Hessigheim und hat noch eine Rechnung offen. Im Hinterkopf schwebt bereits das Bezirkspokal-Finale am Donnerstag.

Beim SV Kornwestheim kreisen die Gedanken bereits um den kommenden Donnerstag. Dann steigt an Christi Himmelfahrt um 17 Uhr das ersehnte Bezirkspokal-Finale gegen den Kreisliga-A-Vertreter TSV Grünbühl. Zuvor wollen sich die Kornwestheimer bei der Generalprobe in der Bezirksliga ein gutes Gefühl holen. Gegner an der Bogenstraße ist am Sonntag um 15 Uhr der TASV Hessigheim.

In der Hinrunde hatte der SVK gegen die Hessigheimer „die bitterste, aber auch verdienteste Niederlage kassiert“, blickt der Kornwestheimer Trainer Roberto Raimondo zurück. Seine Mannschaft kam damals auf dem Naturrasen nicht zur Entfaltung. „Das lag aber mehr an Hessigheim als an uns. Ich habe lange nicht einen so guten Gegner gesehen“, sagt Raimondo.

Der Coach hatte die Mannschaft um Torjäger Filippo Russo und Abwehrkante Björn Rewitzer unter den Top fünf getippt. Stattdessen stehen die Hessigheimer aktuell auf Platz neun und sind mit 38 Punkten noch theoretisch abstiegsgefährdet. Ein Sieg würde den Klassenverbleib klarmachen. „Sie wollen es deshalb sicherstellen und die drei Punkte unbedingt holen“, sagt Raimondo.

Sein Team ist sicher in der kommenden Saison in der Bezirksliga. „Wir können deshalb befreit aufspielen“, sagt der Coach. Einen ersten Kniff hat er sich schon vor dem Spiel überlegt: Die Partie findet auf dem Kunstrasenplatz statt. „Ich denke, das ist dann eher unser Vorteil“, verrät der Coach.

Wie er sein Team aufstellen wird, lässt er noch offen. Möglich sind dennoch Änderungen in der Startelf. Zum einen, um Stammkräfte vor der harten Gangart der Hessigheimer zu schützen und für das Pokalfinale am Donnerstag zu schonen. Zum anderen, um einigen Spielern etwas mehr Spielzeit zu geben. „Wir haben momentan aber einen ohnehin geschwächten Kader“, sagt der Coach.