Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Kornwestheim empfängt Hessigheim – Revanche und Generalprobe fürs Pokalfinale

Der SV Kornwestheim empfängt den TASV Hessigheim und hat noch eine Rechnung offen. Im Hinterkopf schwebt bereits das Bezirkspokal-Finale am Donnerstag.
Beim SV Kornwestheim kreisen die Gedanken bereits um den kommenden Donnerstag. Dann steigt an Christi Himmelfahrt um 17 Uhr das ersehnte Bezirkspokal-Finale gegen den Kreisliga-A-Vertreter TSV Grünbühl. Zuvor wollen sich die Kornwestheimer bei der Generalprobe in der Bezirksliga ein gutes Gefühl holen. Gegner an der Bogenstraße ist am Sonntag um 15 Uhr der TASV Hessigheim.