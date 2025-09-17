Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Der FC Marbach unterliegt zum dritten Mal in Folge: Die Aufholjagd gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II kommt zu spät. Der Endspurt der Gastgeber kommt zu spät.
Es war ein Bezirksligaspiel, das den Zuschauern in den Schlussminuten einiges bot: Tore, späte Spannung, ein Hauch Dramatik und sogar Glück im Unglück. Am Ende mussten sich die Fußballer des FC Marbach jedoch auf dem Rasenplatz am Hainbuch-Stadion der Zweitvertretung des FSV 08 Bietigheim-Bissingen knapp mit 2:3 (0:2) geschlagen geben. Es war die dritte Niederlage in Folge. „Wir müssen nochmal 20 oder 30 Prozent obendrauf packen, dann läuft es wieder“, sagte Trainer Steffen Leipold.