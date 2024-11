Der spielerische Trend stimmt beim FC Marbach und damit steigt auch der Optimismus beim Tabellenzwölften der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr – trotz der sechsten Niederlage in Folge am vergangenen Wochenende. Gegen den Spitzenreiter FV Dersim Sport Ludwigsburg hielt das Team von Trainer Matteo Battista gut mit, zwei Fehler sorgten für die 0:2-Niederlage.

„Das macht immer Mut“, sagt Battista. „Wir haben es auch in der Woche davor schon gut gemacht“, fügt er an und meint damit das 2:4 gegen den Tabellenvierten TASV Hessigheim. Doch ein Manko bleibt: die Chancenverwertung. In neun Spielen haben die Marbacher nur acht Tore geschossen. „Wir hatten in der Vorwoche schon versucht daran zu arbeiten, wir werden es in dieser Woche noch einmal verschärfen“, sagt Battista.

Trainer Matteo Battista möchte nicht in die Vergangenheit schauen

Denn am kommenden Sonntag müssen die Marbacher nun dringend punkten, zumal es gegen den Tabellenvorletzten TSV Merklingen geht und der FC Marbach nur noch zwei Punkte Vorsprung hat auf den Konkurrenten. Bei einer erneuten Niederlage würde der Club auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Außerdem haben die Marbacher mit Merklingen noch eine Rechnung offen, warf die Mannschaft aus der Stadtteil von Weil der Stadt den FC Marbach Anfang Oktober doch mit einem heftigen 0:6 aus dem Pokal. In der vergangenen Saison setzte es ebenfalls zwei Niederlagen. „Ich würde da aber nicht zu viel reininterpretieren und nicht zu viel auf die Vergangenheit schauen“, sagt Battista.

Denn den Gegner sieht er allemal auf Augenhöhe mit seinem Team. „Sie sind bei weitem keine Übermannschaft“, sagt er. Merklingen spiele einen einfachen Fußball und hatte es in den beiden Spielen geschafft, über ihre Konter den FC Marbach zu verwunden. „Wir haben es in den vergangenen zwei Spielen gegen sie nicht geschafft, ihre Hintermannschaft vor Probleme zu stellen“, erzählt der Trainer.

Von seinen Spielern erhofft sich der Coach Battista, dass sie die nächsten Gegner genauso zu Fehlern zwingen, wie sie selbst dazu gebracht werden. Und dass sie diese dann auch eiskalt ausnutzen. „Aus meiner Sicht wären die drei Punkte jetzt sehr wichtig“, sagt Battista. Ansonsten bestehe die Gefahr in einen Abwärtsstrudel zu geraten.