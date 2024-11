Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach: FC Marbach will Tabellenführer stürzen

1 Nico Scimenes ist nach seinem Urlaub zurück im Marbacher Team. Foto: Archiv/Avanti/Ralf Poller

Der Fußball-Bezirksligist empfängt den SV Leonberg/Eltingen. Das Team soll gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter befreit aufspielen.











Das Auftreten seiner Mannschaft bei der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Salamander Kornwestheim hat Matteo Battista schwer enttäuscht. Insbesondere in der zweiten Hälfte hatte der FC Marbach einiges vermissen lassen, was in der aktuellen Situation, Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga, notwendig ist. Nach der Pause ließ sich das Team überrumpeln und lag knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff mit 0:2 zurück. Torchancen erspielte sich der FCM keine. Das Tor von Timo Binder in der dritten Minute der Nachspielzeit war der einzige Marbacher Torschuss in Hälfte zwei.