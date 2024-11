Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach: FC Marbach schießt sich den Frust von der Seele

Nach sieben Spielen ohne Sieg gewinnt der Fußball-Bezirksligist wieder – mit 9:2. Sebastian Feilner erzielt in der ersten Hälfte einen kuriosen Hattrick.

Der FC Marbach hat sich den Frust der vergangenen Woche von der Seele geschossen und gegen den TSV Merklingen mit 9:2 (5:2) gewonnen. Der Fußball-Bezirksligist hat damit seine Serie von sieben Spielen ohne Sieg endlich beendet. „Es freut mich besonders, weil wir trotz der harten Wochen und mehrerer Nackenschlägen in dieser Zeit nicht aufgegeben haben und uns jetzt dafür belohnt haben“, sagt der Trainer Matteo Battista.

Sinnbildlich stand das Tor zum 2:1 von Sebastian Feilner in der 35. Minute. Mehrfach wurde der Ball aus bester Position abgeblockt, ehe der Mittelfeldspieler den Ball an der Strafraumkante mit viel Frust unter die Latte jagte. „Die Szene hat gezeigt, dass uns aktuell nicht geschenkt wird und wir für jeden Erfolg hart arbeiten müssen“, sagte dessen Trainer Battista.

Zuvor hatte Feilner schon zweimal getroffen – zum 1:0 und 1:1. Eine Flanke nach einer kurz ausgeführten Ecke segelte über den Gäste-Torhüter zur frühen Führung (8.). Drei Minuten später glich der 27-Jährige mit einem Eigentor selbst aus. Seine Kopfballabwehr auf der Linie landete im eigenen Tor.

Domagoj Cosic, Nico Scimenes und Yevhen Nepliakh stellten vor der Halbzeit bereits auf 5:2. Über das zweite Gegentor kann Battista bei dem deutlichen Endstand hinwegsehen: „Natürlich möchte man als Trainer immer zu null spielen, aber bei einem 9:2-Sieg fällt das zum Glück nicht so schwer ins Gewicht.“

Spieler trifft nach langer Pause

Besonders gefreut hat ihn das sehenswerte Freistoßtor von Daniel Divkovic. Nach acht Wochen verletzungsbedingter Pause stand der Verteidiger wieder im Kader und traf aus 35 Metern zum zwischenzeitlichen 6:2. Alle anderen Tore spielte das Team gemeinsam heraus. „Das ist natürlich das Salz in der Suppe“, freut sich der Trainer Battista. „Wir haben wirklich Einbahnstraßenfußball gespielt, deshalb geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung“, sagt er. Besonders gefreut habe ihn, dass sein Team zu jedem Zeitpunkt weiter nach vorne gespielt habe.

Mit einer breiten Brust tritt der FC Marbach am kommenden Freitagabend beim TV Aldingen an. Bis dahin wollen die Marbacher ihren sensationellen Erfolg genießen. „Dann wird weiter gearbeitet“, kündigt Battista an.

FC Marbach: Meyer – Delimpeis, Weinzierl (46. Divkovic), Wiedmann – Aslani (58. Herre), Bez, Feilner, Möhle, Nepliakh – Cosic (72. Binder), Scimenes (81. Leibold)