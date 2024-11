Fußball Bezirksliga Enz/Murr: Es bleibt nur ganz wenig Zeit zum Genießen

1 Für Lukas Möhle (rechts) Foto: Avanti

Nach dem starken 9:2-Sieg gegen Merklingen muss der FC Marbach in der Bezirksliga schon am Freitagabend zum Flutlichtduell beim TV Aldingen.











Wirklich lange konnte der FC Marbach den sensationellen 9:2-Sieg gegen den TSV Merklingen am vergangenen Sonntag nicht genießen. Denn bereits an diesem Freitagabend steht für den Fußball-Bezirksligisten beim TV Aldingen eine der schwersten Aufgaben in der Liga bevor. „Sie sind eine der komplettesten Mannschaften“, sagt der Trainer des FC Marbach, Matteo Battista.