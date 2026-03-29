Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Drei Platzverweise – SV Pattonville siegt in höchstdramatischer Partie

Der abstiegsbedrohte Bezirksligist erlebt beim TSV Heimsheim einen Krimi und spielt erst in Über-, wenig später in Unterzahl. Der SV Kornwestheim gewinnt souverän beim TSV Münchingen.
„Solch ein Film ist in keinem Kino der Welt zu sehen“, ist Francis Pola, Trainer des SV Pattonville überwältigt vom 1:0-Sieg seiner abstiegsbedrohten Elf am Sonntag beim noch um den Aufstieg spielenden Dritten TSV Heimsheim. Nicht nur wie eine, sondern zwei Ewigkeiten habe es sich angefühlt, bis der Schiedsrichter in der 97. Minute schließlich abpfiff und die drei Punkte gegen den Favoriten im Sack waren.