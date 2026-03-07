Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Die Erfolgsserie des SV Kornwestheim steht vor dem Härtetest

Nach fünf Siegen in Folge wartet mit dem TV Aldingen jetzt ein echter Prüfstein auf die Kornwestheimer Fußballer. Die Aldinger wollen sich nach der Hinspiel-Klatsche rehabilitieren.
Der SV Kornwestheim reitet aktuell auf einer Erfolgswelle: fünf Siege in Folge, alle vier Spiele in diesem Kalenderjahr ohne Gegentor, dem gegenüber stehen satte 40 eigene Treffer. „Wir nehmen gerade mit, was geht“, freut sich der Trainer Roberto Raimondo. Die Stimmung in der Mannschaft sei dementsprechend „sehr gut“, berichtet der Coach. Mit einem Heimsieg gegen den TV Aldingen am kommenden Sonntag um 15 Uhr winkt sogar Platz drei in der Fußball-Bezirksliga.