Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Die Erfolgsserie des SV Kornwestheim steht vor dem Härtetest

Nach fünf Siegen in Folge wartet mit dem TV Aldingen jetzt ein echter Prüfstein auf die Kornwestheimer Fußballer. Die Aldinger wollen sich nach der Hinspiel-Klatsche rehabilitieren.

Der SV Kornwestheim reitet aktuell auf einer Erfolgswelle: fünf Siege in Folge, alle vier Spiele in diesem Kalenderjahr ohne Gegentor, dem gegenüber stehen satte 40 eigene Treffer. „Wir nehmen gerade mit, was geht“, freut sich der Trainer Roberto Raimondo. Die Stimmung in der Mannschaft sei dementsprechend „sehr gut“, berichtet der Coach. Mit einem Heimsieg gegen den TV Aldingen am kommenden Sonntag um 15 Uhr winkt sogar Platz drei in der Fußball-Bezirksliga.

Der aktuelle Dritte Aldingen ist unbestritten ein anderes Kaliber, als das abgeschlagene Schlusslicht Pflugfelden, der Tabellenzehnte Löchgau II, der 13. TSV Schwieberdingen und der Drittletzte AKV B.G. Ludwigsburg. Die Aldinger sind vielmehr ein echter Prüfstein für die Kornwestheimer. „Natürlich ist es schön, 20:0 und 11:0 zu gewinnen, aber das hat ehrlicherweise nicht mehr viel mit Bezirksliga zu tun. Ein 1:0 gegen Aldingen würde uns wahrscheinlich mehr freuen“, sagt Raimondo.

Spielt der SVK oben mit, oder geht der Blick doch wieder nach unten? Diese Frage klärt sich in den kommenden Wochen nach den Spielen gegen Aldingen, Besigheim und Germania Bietigheim. „Nach diesen Knallerspielen wissen wir, wo wir stehen“, sagt Raimondo.

Zunächst also Aldingen. Und diese erwartet Raimondo höchst motiviert: „Nach dem 1:7 im Hinspiel wollen sie uns ein Bein stellen. Das war seit Langem die höchste Heimniederlage für sie. Ich denke, sie wollen da noch etwas gut machen.“ Achten müsse man immer auf den besten Aldinger Angreifer Dominik Hoffmann. „Er ist immer für ein Tor gut“, sagt Raimondo. Aktuell steht der Kapitän bei 14 Treffern, fehlte zuletzt jedoch im Aufgebot des Tabellendritten. Insgesamt seien die Aldinger eine „kompakte Bezirksligamannschaft“, weiß Raimondo.

Gegen diesen Gegner dürfe seine Mannschaft defensiv nur wenig zulassen. „Gegen Schwieberdingen vor zwei Wochen waren wir hinten nicht so sattelfest, wie es das Ergebnis aussagt. Gegen Aldingen müssen wir noch abgezockter sein“, sagt Raimondo. Die Erfolgserlebnisse der vergangenen Wochen müssen aus den Köpfen gelöscht werden, fordert er. „Jetzt zählt es. Wir müssen nochmals einen drauf packen“, sagt der SVK-Coach.

Fehlen wird abermals Nico Schürmann, der sich im Urlaub befindet. Zudem sind Niklas Strehlow und Marco Schwalb aktuell krank. „Generell habe ich einige Kranke, bei denen ich nicht weiß, ob sie am Sonntag spielen können“, klagt Raimondo.