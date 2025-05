Fußball Bezirksliga Enz/Murr: Der Bezirksvorsitzende Ernst schlägt nach „Seuchensaison“ Alarm

1 Auch beim SV Pattonville blickt man gespannt auf die weitere Entwicklung rund um NK Croatia Bietigheim. Foto: Avanti

Der Vorsitzende des Bezirks Enz/Murr sorgt sich um den Amateurfußball. Vor allem die Entwicklungen in der Bezirksliga und finanzielle Auswüchse treiben ihn um.











Link kopiert



Ingo Ernst bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Dafür ist der Mann aus Oßweil dem Amateurfußball schon viel zu lange verbunden: 35 Jahre war er Schiedsrichter, später Staffelleiter und seit 2021 leitet er den Vorsitz beim Fußball-Bezirk Enz/Murr. Doch in dieser Spielzeit ist sehr viel passiert, was den 57-Jährigen aufgewühlt, auf Trab gehalten, aber auch geärgert hat in seinem Ehrenamt. „Es ist wirklich eine Seuchensaison im Bezirk. Das fing schon vor der Runde an und zieht sich wie ein roter Faden durch“, sagt Ingo Ernst.