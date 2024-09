„Der Gegner hatte spielerisch die bessere Linie und auch mehr Ballbesitz. Trotzdem können wir diese Partie hinten heraus durchaus gewinnen“, resümierte Markus Koch, der Trainer des SV Kornwestheim, nach dem 2:2 (1:1) im Bezirksliga-Duell gegen die Spvgg Besigheim.

Für seine Elf, in der erstmals in dieser Saison der endlich wiedergenesene Kapitän Marco Reichert stand, hatte es zunächst jedoch gar nicht gut begonnen: Zehn Minuten waren gespielt, als sich die Gäste über die rechte SVK-Abwehrseite durchspielten und durch Gianluca Gioias Kullerball zur Führung kamen. Kochs Elf zeigte sich aber unbeeindruckt und nutzte einen Standard, um zu egalisieren: Stefano Nicolazzo brachte die Ecke in den Strafraum, Pirmin Löffler war per Kopf zur Stelle und es hieß 1:1 (20.). Mit diesem Resultat ging es auch in die Halbzeit.

SVK schafft es nicht Führung zu verwalten

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte der vom Punkt aus gewohnt sichere Reichert für die Kornwestheimer Führung (56.). Nicolazzo war zuvor gelegt worden. „Dieses 2:1 müssen wir aber besser verwalten“, haderte Koch nach dem Abpfiff, denn erneut ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Eine einstudiert wirkende Eckballvariante der Gäste verwertete der an der Strafraumgrenze postierte oberligaerfahrene Pascal Wolter zum 2:2 (63.). Fortan war zunächst Besigheim am Drücker, bevor der SVK in der Endphase dann doch noch am Sieg schnupperte: Den Kopfball von Sandro Freitas nach Löfflers Flanke parierte jedoch der Gästekeeper, der eingewechselte Danny Schima verzog aus kurzer Distanz knapp, und als man schließlich vehement einen Handelfmeter forderte, blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. In der Tabelle stagniert der SVK somit vorerst im hinteren Drittel, hat jedoch auch ein Spiel weniger ausgetragen, als die Konkurrenz.

SV Kornwestheim: Buchholz – Hartmann, Strehlow, Altobelli, Güngör, Läubin, Freitas, Schröder, Löffler, Reichert, Nicolazzo. Trainer :Markus Koch.