ESV Rot-Weiß Stuttgart in Bad Cannstatt, die Schlotwiese in Zuffenhausen, das ehemalige Sportgelände des einstigen SKV Freiberg, die Anlage des SV Heslach, der Platz der SG Stuttgart-West und aktuell der Untergrund beim FC Feuerbach – das sind über viele Jahre die Stationen, wo die Fußballer von Croatia Stuttgart ihre Heimspiele ausgetragen haben. Durch die stetigen Ortswechsel kamen sich die Fußballer wie ein Wanderpokal vor. Nun zeichnet sich aber ein fester Platz beziehungsweise eine dauerhafte fußballerische Heimat ab. Die SportKultur Stuttgart will das Vereinsgelände in Frauenkopf abgeben, Croatia das Gelände übernehmen.