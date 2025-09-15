Fußball-Bezirksliga: Ein verspäteter Torjäger schießt Cannstatt an die Spitze

Drei der acht Stuttgart/Filder-Fußball-Bezirksligisten warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Für den SV Bonlanden ist damit der klassische Fehlstart „perfekt“.
Ein sensationeller Endspurt in der Nachspielzeit zum ersten Saisonsieg für den TV Echterdingen II, sowie eine unglaubliche Last-Minute-Schlappe für Croatia Stuttgart waren zwei außergewöhnliche Ereignisse am dritten Spieltag der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Zudem gab es an der Tabellenspitze einen Wechsel, verbunden mit einem eigenen Startrekord.