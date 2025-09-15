Fußball-Bezirksliga: Ein verspäteter Torjäger schießt Cannstatt an die Spitze

Ein sensationeller Endspurt in der Nachspielzeit zum ersten Saisonsieg für den TV Echterdingen II, sowie eine unglaubliche Last-Minute-Schlappe für Croatia Stuttgart waren zwei außergewöhnliche Ereignisse am dritten Spieltag der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Zudem gab es an der Tabellenspitze einen Wechsel, verbunden mit einem eigenen Startrekord.

Besagter neuer Spitzenreiter ist die Spvgg Cannstatt. Der 2:1-Heimsieg über den VfL Herrenberg bedeutete für das Team von Trainer Damian Nagler den dritten Erfolg im dritten Saisonspiel. Ein Novum. Solch ein Traumstart gelang den Kickern von der Hofener Straße seit der Bezirksliga-Zugehörigkeit in der Spielzeit 2015/16 bislang noch nie. Sieben Zähler war das höchste der Gefühle. Der aktuelle Dreier war indes erneut einer mit Anlaufproblemen, mit Verspätung. Dieses Mal gleich aus mehrerer Sicht. Zum einen „fanden wir in der Anfangsphase nicht statt“, sagt Nagler. Die Gäste waren besser und gingen nach 17 Minuten durch Can Abalioglu in Führung. Bereits der dritte Rückstand im dritten Spiel, aber erneut einer mit „Hallo-wach-Charakter“. Danach rissen die Gastgeber das Geschehen an sich und ein auf die Bank verbannter Robin Jordan wurde zum Matchwinner. Dieser tauchte aufgrund der zahlreichen Sperrungen wegen diverser Radrennen auf Stuttgarts Straßen zu spät auf der Anlage auf und schaute erst mal von außen zu. Bis zur 44. Minute, dann wurde er eingewechselt, lief heiß und drehte per Doppelschlag (61./67.) die Partie. Ganz zur Freude von Nagler, der vor der Begegnung ein Remis „unterschrieben hätte“, wie er sagt. Grund: Ihm gingen die Verteidiger aus. Michael Ziegler (aus dem Pokalspiel) und Mal Hasaj (aus der vergangenen Saison) waren für die Partie noch gesperrt, Alessio Manta weilte im Urlaub und Markus Lurz fiel nach einer Augen-OP aus. Fabian Ipowitz war angeschlagen, musste trotz Zerrung ran und hielt 80 Minuten in der Innenverteidigung durch. Und neben Ipowitz? Da spielte Kapitän Marco Schulz. Eigentlich laut Nagler das Herzstück im Mittelfeld. Doch der gelernte Stürmer rückt „je älter er wird, immer eine Position nach hinten und hat den Laden sensationell zusammengehalten“.

Marc Hetzel (links) und der TSV Jahn Büsnau waren gegen den SV Bonlanden und Dawid Lebkuchen „obenauf“. Foto: Günter Bergmann

Der TSV ist mit dem Saisonverlauf zufrieden

Den Platz an der Sonne musste indes der TSV Musberg nach dem 1:1 beim TSV Dagersheim eben an die Cannstatter abgegeben. „Alles im Lot“, sagt dennoch Trainer Christopher Eisenhardt. Vor allem deshalb, weil seine Mannschaft nach einer schwachen ersten Hälfte eine gute Reaktion gezeigt hat. „Zuerst waren wir nicht auf dem Platz, lief wenig bis gar nichts zusammen, die Bälle landeten nach Eroberung postwendend wieder beim Gegner“, sagt Eisenhardt. Anders dann nach der Pause. „Da hab’ ich dann wieder gerne meiner Mannschaft zugeschaut.“ Die verdiente Gastgeberführung nach zehn Minuten glich Manuel Rath nach Vorarbeit von Ruben Pinheiro Martins in der 59. Minute aus. So steht unter dem Schlussstrich „ein gerechtes Ergebnis und mit sieben Punkten nach drei Spielen ein sehr zufriedener Start.“

Der SV Vaihingen überzeugt

Mit ebenfalls sieben Punkten alles gut heißt es auch beim SV Vaihingen, zumal der 3:1-Erfolg beim Vorjahresvize Spvgg Holzgerlingen für SVV-Coach Tim Schuman einen gewissen Stellenwert genießt. Die aktuell schwächelnden Holzgerlinger waren für den Coach vor der Runde der Titelanwärter Nummer eins und „sind es aufgrund ihrer starken Einzelspieler immer noch“, so Schumann. Gleichwohl der eigene Sieg, das bestätigte auch die Gegenseite, verdient war. So hat die Videoanalyse ein Chancenverhältnis von „18:8 für uns ergeben“ und generell sei aufgegangen, was man sich vorgenommen hat. Unter anderem dem Gegner bewusst den Ball zu überlassen und dann in den entscheidenden Momenten zuzuschlagen. Dies machten Nico Kemmner, Tyron Ferarri sowie Maxim Haug perfekt und netzten ein. Somit stehen aus den drei Partien neun eigene Tore zu Buche. „Alle aus dem Spiel heraus“, konstatiert Schumann. Insofern noch keines nach einem ruhenden Ball. Dabei nehmen sich die Vaihinger im Training viel Zeit, um diverse Standardsituationen einzustudieren. Irgendwann zahle sich auch diese Mühe aus, ist sich Schumann sicher.

Erster Saisonsieg für den TV Echterdingen II

Jubel und Erleichterung derweil beim TV Echterdingen II Nach zwei Auftaktniederlagen hat es bereits am Samstag gegen den Landesliga-Absteiger TV Darmsheim mit dem ersten Saisondreier geklappt. Es war aber ein 3:2-Sieg mit großem „Schweißperlenpotenzial“, die Nerven der Fans und auch des Trainertrios wurden enorm strapaziert, kam dieser doch erst durch einen Last-Minute-Doppelschlag in der Nachspielzeit zustande. Dabei spielten die Einwechselspieler eine gewichtige Rolle. Ivan Cosic bediente Mischa Inthasane, der zum 2:2 (90. + 2) traf. Vorbereiter zum Siegtor von Flon Ajvazi in der sechsten Minute des Draufschlags war Jannik Wachtmeister. Wie die Protagonisten des 2:2 war dieser auch erst ins Spiel gekommen – in seinem Fall erst vier Minuten vor dem finalen Jubelmoment. „Wir wissen um unsere große Qualität im Kader, auch durch die Spieler von der Bank kommt noch ein Schub“, sagt einer der drei TVE-Trainer, Sascha Blessing. Insgesamt sei der Sieg verdient gewesen, weil man immer an sich geglaubt und Rückschläge unbeeindruckt weggesteckt hätte. So wie die zweimalige Gästeführung – jeweils von Simon Lindner, der mit nunmehr sechs Treffern die Schützenliste anführt. „Die Jungs haben die Köpfe nicht gesenkt.“ Vielleicht kam die nötige Motivationsdosis auch vom Gegner. Dieser hatte laut Blessing den Wunsch der Spielverlegung auf Samstag geäußert, dann aber im Vorfeld gemutmaßt, „wir würden uns mit Akteuren aus unserer Landesliga-Mannschaft verstärken“. Fest steht nun: „Wir können auch ohne Verstärkung gewinnen“, sagt Blessing mit einer Portion Genugtuung.

Croatia Stuttgart unglaublich

Last-Minute-Zweierpack bei Echterdingen, sozusagen gar Last-Minute-Dreierpack bei Croatia Stuttgart. Und zwar zum Leidwesen der Kroaten, kassierten diese doch in der Partie beim VfL Oberjettingen. Yannick Russ gelang für die Gastgeber ab der 87. Minute bis zur fünften Minute der Nachspielzeit ein lupenreiner Hattrick – Endstand: 4:4. Mittlerweile kann Mirko Perkovic, der Co-Trainer und gleichzeitig leidtragender als mitspielender Torhüter, darüber schmunzeln, wundert sich aber immer noch, „wie naiv man sein kann, um einen Drei-Tore-Vorsprung in so kurzer Zeit noch zu verspielen“. Eine Tatsache, die er in 27 Jahren Fußball in dieser Art und Weise bislang noch nicht erlebt hat. Einen Drei-Tore-Rückstand aufzuholen oder die gleiche Führung zu verspielen, das sei ihm geläufig, aber so wie am Sonntag, „nein, das ist einzigartig im negativen Sinne“. Zumal er und die Seinen bis zum schockauslösenden 4:2-Gegentreffer eine super Mannschaftsleistung, ja gar die beste der Saison abgeliefert hätten. Die Gästeführung besorgte der Deckenpfronner Niklas Wunsch per Eigentor. Im weiteren Verlauf stellte Innenverteidiger Nenad Stevanovic seinen Torriecher einmal mehr unter Beweis, war im Anschluss bei zwei Standardsituation zur Stelle, verwandelte zudem noch einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 4:1. Bis der unerklärliche Einbruch kam und Perkovic den Eindruck hatte, „als ob die erste Mannschaft plötzlich durch die dritte ersetzt worden wäre. Jeder lief plötzlich kreuz und quer auf dem Platz herum, wusste nicht wohin“. Einen vagen Erklärungsansatz hat der Co-Trainer: fehlendes Selbstvertrauen. Zuvor nur zwei Unentschieden und das Aus im Pokal, das mache was mit dem noch jungen Team, man sei noch nicht so gefestigt. Deshalb benötige man dringend einen Dreier. Die nächste Möglichkeit ist am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Bonlanden.

Der SV Bonlanden ist enttäuscht, der TSV Jan Büsnau jubelt

Doch der SV Bonlanden hegt dasselbe Ziel wie Croatia. Die Kicker von der Humboldtstraße stehen nach der 1:2-Heimpleite gegen den AufsteigerTSV Jahn Büsnau nach drei Spieltagen immer noch ohne Sieg da, haben erst einen Zähler eingesammelt. Nicht das, was sich das Team und Trainer Carmine Napolitano vorgestellt haben. Anstatt den Blick nach vorne auf die Tabelle zu richten, heißt die Realität aktuell Tabellenkeller. „So was nennt man dann wohl klassischer Fehlstart“, sagt denn auch Napolitano mit leicht frustrierter Stimme. Dabei kam er erst entspannt und frisch motiviert aus dem zweiwöchigen Griechenland-Urlaub zurück und hatte vor dem Spiel beim Blick auf das Aufwärmen der seinen den Eindruck: „Heute geht was.“ Doch es lief wie bislang immer in dieser Runde. Führung erzielt, dieses Mal durch Agonis Berisha, dann wieder erneut ein Platzverweis – Gelb-Rot für den Torschützen – dann Führung verspielt und letztlich wieder verloren. Zudem: Erneut in Ex-Regionalliga-Spieler Giancarlo Pinna ein weiter Verletzter, er musste mit Verdacht auf Mittelfußbruch vom Feld. Zusammengefasst heißt Napolitanos Erkenntnis: „Würde eine Partie nur 60 Minuten dauern, hätten wir neun Punkte, anstatt nun eben nur einem.“ Die Gäste indes strahlen nach dem Sieg und insgesamt sieben Zählern über das ganze Gesicht. „Hätte mir jemand das Sieben-Punkte-Angebot vor der Runde gemacht, hätte ich es gekauft“, sagt Büsnaus Trainer Dominik Lenhardt lachend, der Auftakt sei bislang optimal verlaufen. Derweil ging der Matchplan gegen Bonlanden auf, haben die Gäste „verhalten, aber stabil in der Defensive begonnen“, so Lenhardt. Immer mutiger wurden sie kurz vor dem Bonlandener Platzverweis und drehten nach diesem die Partie durch Treffer von Marc Hetzel und Sebastian Lenhardt, der es bereits auf drei Saisontreffer bringt. Nach dem Abgang des Büsnauer Topballermanns Cedric Hornung (31 Tore) scheinen die Offensivsorgen also unberechtigt gewesen zu sein. „Einerseits haben wir Qualität im Team, andererseits durch kleinere interne Positionsverschiebungen die Torgefahr erhöht“, so Dominik Lenhardt. Ein Lob für den Aufsteiger gab’s auch von Napolitano: „Die Büsnauer wurden für ihre Geduld belohnt, weil sie lange Zeit zwei Busse vor ihrem Tor geparkt haben.“

Schwache erste Hälfte des ASV Botnang

Ebenfalls noch ohne Saison-Dreier ist der Aufsteiger ASV Botnang nach der 2:4-Niederlage beim Landesliga-Absteiger SV Rohrau. Letzterer wiederum hat dadurch die ersten Punkte auf sein Konto gezaubert. Ganz zum Ärger von ASV-Coach Alexander Schweizer, den vor allem die ersten drei Gegentore die Nacht von Sonntag auf Montag gekostet haben. „Ich bin die Situationen immer und immer wieder im Schlaf durchgegangen“, sagt er – grundsätzlich habe man eine solide Defensive, die aber nicht aggressiv gegen den Ball gewesen sei. Anders nach der Pause. Da hätten die Botnanger aus dem 0:3-Rückstand durchaus noch was Zählbares machen können. Mirlind Kamberi und des Trainers Bruder Daniel per „strittigem Elfer“, so Alexander Schweizer, verkürzten. Zum möglichen Ausgleich setzte Madi Ceesay den Ball in Überzahl vor dem Torhüter an den Außenpfosten. Insgesamt kein Beinbruch, aber ärgerlich, denn die vorausgegangenen Gegner Holzgerlingen und Bonlanden „waren definitiv stärker und da haben wir immerhin einfach gepunktet“. Doch ganz unzufrieden trat Schweizer die Heimfahrt nach Stuttgart nicht an. Das lag am guten zwischenmenschlichen Klima in Rohrau. „Wir hatten sehr angenehme Gespräche mit dem Gegner und dies auf einer sensationellen Anlage.“

Statistik zum 3. Spieltag

SV Nufringen – SV Deckenpfronn 4:1. Tore: 0:1 Wunsch (21.), 1:1 Mehl (38./Eigentor), Berner (40.), Tropsch (42.), 4:1 Ludolph (64.). Besonderes: Gelb-Rot für Deckenpfronns Mehl (74.).

TV Echterdingen II – TV Darmsheim 3:2. Tore: 0:1 Lindner (1:0), 1:1 Acholonu (27.), 1:2 Lindner (79.), 2:2 Inthasane (90. + 2), 3:2 Ajvazi (90. + 6). Besonderes: –

Spvgg Holzgerlingen – SV Vaihingen 1:3. Tore: 0:1 Kemner (24.), 1:1 Horn (53.), 1:2 Ferrari (55.), 1:3 Haug (88.). Besonderes: –

SV Bonlanden – TSV Jahn Büsnau 1:2. Tore: 1:0 Berisha (44.), 1:1 Hetzel (61.), 1:2 Sebastiam Lenhardt (84.). Besonderes: Gelb-Rot für Bonlandens Berisha(60.).

VfL Oberjettingen – Croatia Stuttgart 4:4. Tore: 0:1 Baur (7., Eigentor), 0:2 Stevanovic (19.), 0:3 Stevanovic (24.), 1:3 Leidner (56.), 1:4 Stevanovic (73./Foulelfmeter), 2:4 Russ (87.), 3:4 Russ (90. + 2), 4:4 Russ (90. + 5/Foulelfmeter). Besonderes: –

TSV Dagersheim – TSV Musberg 1:1. Tore: 1:0 Wichert (10.), 1:1 Rath (59.). Besonderes: –

Spvgg Cannstatt – VfL Herrenberg 2:1. Tore: 0:1 Abalioglu (17.), 1:1 Jordan (61.), 2:1 Jordan (67.). Besonderes: –

SV Rohrau – ASV Botnang 4:2. Tore: 1:0 Simon Kamm (10.), 2:0 Tobias Kamm (33.), 3:0 Müsel (36.), 3:1 Kamberi (51.), 3:2 Schweizer (54./Foulelfmeter), 4:2 Knoß (74.). Besonderes: –