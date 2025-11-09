Fußball-Bezirksliga: Dritte Niederlage in Serie schmerzt den SV Kornwestheim besonders

Der Fußball-Bezirksligist SV Kornwestheim muss sich in einer Partie mit überragenden Keepern dem starken Aufsteiger TSV Heimsheim mit 0:1 geschlagen geben.
Nach dem so starken Saisonauftakt befindet sich der Bezirksligist SV Kornwestheim in einer kleinen Ergebniskrise: Gegen den TSV Heimsheim verlor der SVK am Sonntag zuhause 0:1 und steht zum dritten Mal in Serie ohne Zähler da. Ergebniskrise ist dabei nicht mit einer Formkrise gleichzusetzen. „Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Wir waren kämpferisch voll da. Es war ein offener Schlagabtausch mit überragenden Torhütern“, sagt Kornwestheims Trainer Roberto Raimondo.