Fußball Bezirksliga: Die Torfabrik Widmaier beim TSV Heimsheim boomt

In der Bezirksliga feiert der Aufsteiger beim 3:0 über AKV B.G. Ludwigsburg den siebten Sieg in Folge – alle Tore sind Marke Widmaier. TSV Merklingen und TSV Münchingen spielen remis.

Der TSV Heimsheim hat seine beeindruckende Serie in der Bezirksliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kudera setzte sich im Aufsteiger-Duell bei AKV B.G. Ludwigsburg mit 3:0 durch und kletterte dank des besseren Torverhältnisses auf den zweiten Tabellenplatz, da der TSV Münchingen beim FV Löchgau II nur zu einer Punkteteilung kam.

Die Statistik der Heimsheimer liest sich beeindruckend: Sieben Siege in Folge, davon die letzten sechs ohne Gegentor. Seit 575 Minuten musste Keeper Mehmet Gündüz keinen Ball mehr aus dem Netz holen. Das letzte Gegentor gab es beim 4:2 gegen den FC Marbach am 5. Oktober, die letzte Niederlage beim 2:4 in Hessigheim am 28. September.

TSV-Keeper Gündüz pariert Strafstoß

„Diese Ergebnisse sind das Resultat harter Arbeit. Die Mannschaft ist topfit, und trotz drei bis vier personeller Änderungen von Spieltag zu Spieltag greift bei uns ein Rädchen ins andere“, erklärte Coach Kudera das Erfolgsgeheimnis des Aufsteigers.

Auch der Sieg bei AKV B.G. Ludwigsburg war absolut verdient. „Wir haben den Gegner permanent unter Druck gesetzt und den Zockern im AKV-Team keine Gelegenheit zum zocken gegeben“, freute sich Kudera. Lino Widmaier brachte die Gäste nach 25 Minuten mit einem Kopfball ins lange Eck nach einem Freistoß von Bruder Tim mit 1:0 in Führung. Dass diese zur Pause noch Bestand hatte, verdankte der TSV Schlussmann Gündüz, der einen Foulelfmeter parierte.

Schwimmt mit dem TSV Heimsheim auf einer Erfolgswelle: Trainer Oliver Kudera (re.) Foto: Andreas Gorr

In der zweiten Hälfte war die Dominanz der Heimsheimer noch deutlicher. Die Torfabrik Widmaier produzierte fleißig. Tim Widmaier stauchte in der 63. Minute nach einem Steckpass von Heiko Krannich allein vor dem AKV-Keeper auf, behielt die Nerven und erhöhte mit Saisontor Nummer acht auf 2:0. Nach dem gleichen Muster fiel der 3:0-Endstand neun Minuten vor dem Abpfiff – diesmal tauchte Lino Widmaier frei vor dem AKV-Schlussmann auf und erzielte seinen neunten Saisontreffer. „Unser Ziel für die letzten beiden Hinrundenspiele ist es, den Abstand auf Platz vier zu vergrößern und die ersten beiden Plätze in Sichtweite zu behalten“, kündigte Kudera an.

TSV Münchingen erneut mit Remis

Eine Woche nach dem 0:0 im Gipfeltreffen gegen Tabellenführer Germania Bietigheim gab es für den TSV Münchingen auch im zweiten Spitzenspiel in Folge beim FV Löchgau II eine Punkteteilung. Durch das 1:1 fiel die Mannschaft von Trainer Sahin Üste wegen des schlechteren Torverhältnisses auf Rang drei hinter Heimsheim zurück.

Die Gastgeber, die in der Vorwoche überraschend eine 2:3-Niederlage beim Tabellenvorletzten Croatia Bietigheim hatten hinnehmen müssen, davor jedoch dem Tabellenführer Germania Bietigheim beim 1:1 einen Zähler abgetrotzt hatten, gingen nach 14 Minuten durch Leandro Franco in Führung. Vier Minuten vor der Pause glich Behar Hasanaj für die Münchinger zum 1:1 aus, das auch nach 90 Minuten Bestand haben sollte.

TSV Merklingen: Mehicevic trifft erneut

Einen weiteren wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenverbleib holte der TSV Merklingen mit einem 1:1 beim Tabellennachbarn TV Aldingen. Damit blieben die Merklinger nach vier Siegen in Folge auch im fünften Spiel ungeschlagen und holten 13 von 15 möglichen Punkten. Matchwinner für die Gäste war einmal mehr Torjäger Dzanan Mehicevic, der in der Nachspielzeit nach einem Freistoß aus dem Halbfeld im Strafraumgetümmel den Überblick behielt und sein 15. Saisontor (er ist damit Spitzenreiter in der Liga) zum 1:1-Ausgleich erzielte. „Er hat gerade einfach einen Lauf“, freute sich TSV-Trainer Uwe Eberhard über seinen Stürmer, der in den letzten drei Partien fünf Treffer erzielte hat.

Torjäger bei der Arbeit: Dzanan Mehicevic (li.) feiert einen Treffer mit Emmanuel Alonso Garcia Foto: Andreas Gorr

Der Sieg war für den Merklinger Coach „glücklich, aber nicht unverdient“, da seine Mannschaft dem Pressing der Gastgeber vor allem in der zweiten Hälfte spielerische Elemente entgegenzusetzen wusste und mehr zweite Bälle gewann. Die Führung der Gastgeber war ebenfalls aus einem Freistoß resultiert: Aldingens Goalgetter Dominik Hoffmann hatte fünf Minuten vor der Pause den Ball aus 25 Metern an den Innenpfosten gesetzt, den Abpraller verwertete der aufgerückte TV-Verteidiger Jakob Vilsmeier zur 1:0-Halbzeitführung.

Nach der Pause hatten die Merklinger ein optisches Übergewicht. Die besseren Torchancen hatten allerdings die Gastgeber, die jedoch zweimal am stark reagierenden TSV-Schlussmann Adis Krak scheiterten: Einmal blieb er in einer 1:1-Situation Sieger, einmal parierte er einen Schuss aus zwölf Metern mit einem Reflex.