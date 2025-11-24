Fußball Bezirksliga: Die Torfabrik Widmaier beim TSV Heimsheim boomt

In der Bezirksliga feiert der Aufsteiger beim 3:0 über AKV B.G. Ludwigsburg den siebten Sieg in Folge – alle Tore sind Marke Widmaier. TSV Merklingen und TSV Münchingen spielen remis.
Der TSV Heimsheim hat seine beeindruckende Serie in der Bezirksliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kudera setzte sich im Aufsteiger-Duell bei AKV B.G. Ludwigsburg mit 3:0 durch und kletterte dank des besseren Torverhältnisses auf den zweiten Tabellenplatz, da der TSV Münchingen beim FV Löchgau II nur zu einer Punkteteilung kam.