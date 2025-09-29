Fußball Bezirksliga: Der TSV Münchingen klettert nach ganz oben

In der Fußball-Bezirksliga sorgt Aufsteiger TSV Münchingen für Furore. Der TSV Merklingen und der TSV Heimsheim erleben dagegen einen tristen Sonntag.
Der TSV Münchingen steht an der Spitze. Der Aufsteiger feierte den sechsten Sieg im siebten Spiel und liegt mit einem Zähler Vorsprung vor der Germania aus Bietigheim. Beim TV Pflugfelden, der nach dem Abstieg aus der Landesliga einen großen personellen Aderlass zu verkraften hatte, feierte das Team ein ungefährdetes 5:1, das noch höher hätte ausfallen können.