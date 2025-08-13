Fußball Bezirksliga: Der TSV Merklingen rüstet ordentlich auf

Der TSV Merklingen und Aufsteiger TSV Münchingen wollen in der Bezirksliga mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das Derby zum Start fällt aber zunächst aus.
Eigentlich hätte die Bezirksliga-Runde am Sonntag gleich mit einem Knaller begonnen – dem Altkreis-Derby zwischen dem TSV Merklingen und Aufsteiger TSV Münchingen. Doch der TSV aus Merklingen bat wegen Spielermangels um eine Verlegung, der TSV aus Münchingen wollte nicht unter der Woche antreten – und so muss die Partie neu terminiert werden.