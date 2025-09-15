Fußball Bezirksliga: Der TSV Heimsheim deklassiert den TSV Merklingen im Derby

In der Fußball-Bezirksliga deklassiert der TSV Heimsheim den TSV Merklingen mit einem 6:2. Der TSV Münchingen bleibt nach einem 4:0 beim SV Pattonville Tabellenzweiter.
Die Aufsteiger TSV Heimsheim und TSV Münchingen mischen die Fußball-Bezirksliga weiterhin auf. Eine Woche nach den Kantersiegen der Heimsheimer in Lomersheim (7:1) und der Münchinger gegen den FC Marbach (8:0) konnten beide Teams wiederum deutliche Siege verbuchen und nisten sich im oberen Tabellendrittel ein. Der TSV Münchingen bleibt erster Verfolger von Primus Germania Bietigheim, der TSV Heimsheim klettert mit dem dritten Sieg in Folge auf Rang fünf. Beide stellen mit 18 Treffern die besten Sturmreihen der Liga.