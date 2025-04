Fußball Bezirksliga: Der Trainer-Effekt beim TSV Merklingen bleibt aus

1 TSV-Stürmer Ioannis Savvoulidis (li.) konnte den starken Kornwestheimer Torhüter Steffen Scheck nur einmal überwinden – am Ende unterlagen die Merklinger mit 2:4. Foto: Baumann

Der Fußball-Bezirksligist unterliegt im ersten Spiel mit dem neuen Coach Thorsten Talmon in Kornwestheim mit 2:4. Spitzenreiter SV Leonberg/Eltingen muss mit Remis beim Kellerkind Lomersheim leben.











Der erhoffte Effekt ist ausgeblieben. Auch nach der Verpflichtung von Thorsten Talmon als Trainer beim TSV Merklingen für die letzten acht Saisonspiele hat sich der Negativtrend fortgesetzt. Der TSV unterlag beim SV Salamander Kornwestheim mit 2:4 (1:2) und kassierte die vierte Niederlage auf dem Rasen in Folge, die nur durch den Sieg am grünen Tisch durch das Nichtantreten von Dersim Sport Ludwigsburg unterbrochen wurde. Damit fielen die Merklinger in der Tabelle auf den Relegationsplatz zurück und sind punktgleich mit dem Letzten.