Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Nach der sechsten Niederlage in dieser Saison gehen der Fußball-Bezirksligist und der Coach nach nur zehn Monaten getrennte Wege. Die drei Nachfolger bleiben nur übergangsweise.
Das Spiel gegen den TSV Phoenix Lomersheim vor gut einer Woche war kaum zu verlieren, so viele Chancen hatte der SV Pattonville. Und doch ging der Fußball-Bezirksligist nach dem wilden 3:5 als Verlierer vom Feld. Die Heimniederlage gegen Lomersheim war die sechste im neunten Spiel in dieser Saison – und die letzte von Michael Felix als Trainer des SVP. „Wir haben uns in einem persönlichen Gespräch darüber geeinigt, uns einvernehmlich zu trennen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Michel Uhse. Über die genauen Gründe wollen sich beide Seiten nicht äußern. Man habe die Vereinbarung getroffen, die genauen Umstände intern zu belassen, äußern sich Uhse und Michael Felix unisono.