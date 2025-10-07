Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Nach der sechsten Niederlage in dieser Saison gehen der Fußball-Bezirksligist und der Coach nach nur zehn Monaten getrennte Wege. Die drei Nachfolger bleiben nur übergangsweise.

Das Spiel gegen den TSV Phoenix Lomersheim vor gut einer Woche war kaum zu verlieren, so viele Chancen hatte der SV Pattonville. Und doch ging der Fußball-Bezirksligist nach dem wilden 3:5 als Verlierer vom Feld. Die Heimniederlage gegen Lomersheim war die sechste im neunten Spiel in dieser Saison – und die letzte von Michael Felix als Trainer des SVP. „Wir haben uns in einem persönlichen Gespräch darüber geeinigt, uns einvernehmlich zu trennen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Michel Uhse. Über die genauen Gründe wollen sich beide Seiten nicht äußern. Man habe die Vereinbarung getroffen, die genauen Umstände intern zu belassen, äußern sich Uhse und Michael Felix unisono.

Zweifellos musste der Verein aber handeln. Mit zum Zeitpunkt der Trennung 25 Treffern stellte der SV Pattonville unter Michael Felix die zweitschlechteste Defensive der Liga und befand sich auf einem Abstiegsplatz. Felix übernahm in der vergangenen Rückrunde vom langjährigen Trainer Michael Bachhuber und schaffte nach einem Schlussspurt noch den Klassenverbleib. In dieser Saison gelang es dem Coach jedoch nicht, die Mannschaft zu stabilisieren. Nach dem spektakulären 8:3-Auftaktsieg gegen den AKV Ludwigsburg folgten vier teils bittere Niederlagen und das Aus im Bezirkspokal gegen einen Kreis-B-Ligisten. Auch der knappe 2:1-Sieg vor zwei Wochen gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II rettete Felix am Ende nicht. Letztlich musste er nach exakt zehn Monaten im Amt seinen Hut nehmen. „Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen – und auch ein paar Nackenschlägen“, sagt Felix.

Interimsweise übernimmt nun der sportliche Leiter Francis Pola. Den A-Lizenz-Trainer unterstützen der spielende Co-Trainer Güney Cömert sowie A-Jugend-Coach Leonardo Pantisano. „Wir sind froh, dass wir so eine kompetente Interimslösung ermöglichen konnten“, sagt Uhse. Pola, der auch eine Vereinsmanager-Lizenz hat, wird das Team maximal bis zur Winterpause betreuen. Spätestens dann soll ein Nachfolger präsentiert werden. „Es ist klar abgesprochen, dass das nur interimsweise ist. Was anderes könnte Francis Pola gar nicht leisten“, sagt Uhse. Pola ist Inhaber einer Fußballakademie und beim SVP für den Jugendfußball verantwortlich – er hilft zudem in anderen Bereichen des Vereins. „Wir haben trotzdem keine Eile. Der neue Trainer muss wirklich zu uns passen“, sagt Uhse.

Bereits am vergangenen Sonntag zeigte die Mannschaft beim 3:2-Sieg gegen Merklingen eine Reaktion. Taktisch neu in einer Dreierkette formiert, gingen die Pattonviller mit 2:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Grigorios Moissiadis in der 72. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das Siegtor.

Kehrt Michael Felix in den Bereich Rems-Murr zurück?

Wie es für Michael Felix weitergeht, ist noch offen. „Ich lasse es auf mich zukommen“, sagt er. Eine „Heimkehr“ in den Bereich Rems-Murr lässt er ebenfalls offen. „Ich bin in alle Richtungen offen“, sagt der frühere Trainer des TSV Schmiden.