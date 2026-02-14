Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville geht auf der letzten Rille

Vor dem Duell in der Fußball-Bezirksliga gegen die Spvgg Besigheim fehlen dem Trainer etliche Stammspieler. Selbst der Ersatzkeeper fällt aus und ein Notfallplan muss gefunden werden.
Ob Francis Pola tatsächlich magische Kräfte besitzt, ist fraglich. Dennoch muss der Trainer des Fußball-Bezirksligisten am kommenden Sonntag bei der Spvgg Besigheim (14.30 Uhr) wieder eine Aufstellung aus dem Hut zaubern, die in dieser Konstellation nur selten zusammengespielt hat. Ruslans Purins und Renats Bulajevs sahen am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage gegen den TV Aldingen die Rote Karte und sind vier beziehungsweise fünf Wochen gesperrt. Keeper Karl Birkeneder ist an diesem Wochenende aus privaten Gründen verhindert. Auch Verteidiger Batuhan Öztürk ist privat verreist. Zudem fällt Kai Moor nach einem harten Foul eines Aldingers an ihn verletzt aus. Louis Grimbacher hat sich mit Leistenproblemen für das Wochenende abgemeldet, genauso wie Nabil Abder-Razzag. Seit Wochen fehlen ohnehin Kapitän Philipp Mandic, Angreifer Ibrahim Nar, Mittelfeldspieler Florian Heinz, Ersatzkeeper Jan Moor und Standardspezialist Daniel Gelt. „Wir gehen wirklich auf der letzten Rille“, sagt der Übungsleiter Pola.