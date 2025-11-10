Fußball-Bezirksliga: Der Jüngste ärgert den Spitzenreiter, ein Coach hält es mit Box-Legende Rocky

Außerdem vom 11. Spieltag: ein weiterer Cannstatter Neuzugang, ein überragender Bonlandener Torhüter und ein mögliches Echterdinger Gedankenspiel.
Ein 19-Jähriger, der den Spitzenreiter ärgert. Eine Gastgeber-Aufholjagd im Vaihinger Derby trotz Unterzahl. Und ein Trainer, der seine Mannschaft auf den Spuren von Film-Boxlegende „Rocky“ Sylvester Stallone sieht. Das sind die Schlagzeilen zum elften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen, die rein sportlich eine Wundertüte bleibt. Vier Wochen vor Hinrundenende ist weiterhin völlig offen, wer als Halbzeitmeister in die Winterpause gehen wird. Vom Ersten bis zum Sechsten in der Tabelle sind es gerade einmal fünf Punkte. Hinter dem nur noch knapp führenden TV Darmsheim haben sich im TV Echterdingen II und dem TSV Jahn Büsnau zwei Überraschungsteams positioniert.