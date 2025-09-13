Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Der FC Marbach will nach der 0:8-Pleite gegen Münsingen zuhause gegen Bietigheim drei Punkte. Der Trainer fordert eine Wagenburgmentalität.
Der FC Marbach befindet sich aktuell im Abwärtsstrudel. Seit dem Auftaktsieg (1:0) gegen den Aufstiegs-Mitfavoriten TV Aldingen wartet der Tabellenzehnte auf einen Sieg in der Fußball-Bezirksliga. Zuletzt gab es eine heftige 0:8-Klatsche beim Aufsteiger TSV Münchingen. Gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II sollen am Sonntag um 15 Uhr die drei Punkte in Marbach bleiben.