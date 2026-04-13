Fußball Bezirksliga: Der Chancenwucher des TSV Heimsheim wird bestraft

Der TSV Heimsheim verabschiedet sich nach 1:2 bei Kellerkind Croatia Bietigheim aus dem Rennen um Rang zwei. Auch der TSV Münchingen verliert, der TSV Merklingen siegt mit 8:0.
Nach nur zwei Punkten aus den letzten sechs Spielen hat der TSV Merklingen in der Bezirksliga wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht TV Pflugfelden setzten sich die Merklinger mit 8:0 durch. Zur Pause führte der TSV allerdings nur mit 2:0, obwohl die Gastgeber nach einer Roten Karte wegen einer Tätlichkeit von der 24. Minute an in Unterzahl agieren mussten. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu unsauber gespielt und deshalb unsere sich bietenden Möglichkeiten nicht genutzt“, monierte TSV-Trainer Uwe Eberhard. Lediglich Eugen Schön (15.) und Alessio Altavilla (39.) brachten den Ball im Tor des TVP unter.